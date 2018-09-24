Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении

24 сентября 2018 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян, участвующие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, встретятся 26 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер – США), говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в понедельник.

На встрече будет присутствовать спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.

В ходе встречи будет обсуждаться переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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