Азербайджан является важным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества - Рособоронэкспорт

25 сентября 2018 18:28 (UTC+04:00)

Азербайджан является важным экономическим партнером России, в том числе по линии военно-технического сотрудничества. Об этом журналистам в Баку во вторник сказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает РИА Новости.

По его словам, развитию военно-технического сотрудничества с Азербайджаном содействуют отсутствие языкового барьера, аналогичные госты и отраслевые стандарты, а также наличие производственных и военных кадров, подготовленных на общих принципах.

Как напомнили в пресс-службе Рособоронэкспорта, первые предприятия оборонной промышленности Азербайджана были созданы еще в 1918 году. Это были мастерские по ремонту различной военной техники и стрелкового оружия.

"Но уже в годы Великой Отечественной войны здесь работали два авиазавода, на которых выпускались и ремонтировались самолеты-истребители типа УТИ-4 и Як-3. Также в то время в Баку изготавливались реактивные снаряды для легендарных "Катюш". Учитывая сильные традиции оборонного производства в Азербайджане, Рособоронэкспорт предлагает Баку вместе продолжать их поступательное развитие", — сказали в пресс-службе.

Оборонная выставка ADEX-2018 проходит в Баку с 25 по 27 сентября.

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