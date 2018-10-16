Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане имеются все факторы, обусловливающие развитие туризма (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Существует множество факторов, обусловливающих развитие туризма, и все они имеются в Азербайджане.

Об этом в понедельник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности и коллективом Центра горячих источников и здоровья во время ознакомления с условиями, созданными в предприятии в рамках визита в Лянкяранский район.

«Сердечно приветствую вас, очень рад вновь находиться в Лянкяране. Это моя 10-я поездка в Лянкяран в качестве Президента. Во время каждой поездки я участвую в открытии новых объектов, и рад, что в Лянкяране растет число новых прекрасных объектов. Сегодня я знакомлюсь с деятельностью созданного в Лянкяране санатория Истису. Ознакомление производит прекрасное впечатление, прекрасная зона отдыха, замечательный отель. Как вам известно, в советское время здесь был санаторий. Виды того санатория показаны на этом стенде, он пришел в совершенно непригодное состояние и, конечно, не отвечал современным требованиям. Рад, что новый отель, центр отдыха и лечения отвечают самым высоким мировым стандартам. Гости, местные жители будут отдыхать здесь в 182 номерах, лечиться, поправлять свое здоровье. Открытие этого прекрасного туристического объекта еще раз показывает, что наша страна успешно развивается, все регионы развиваются высокими темпами, в регионах создаются прекрасные объекты мирового уровня, в том числе туристические объекты», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что развитие туризма в Лянкяранском районе идет быстрыми темпами.

«Находясь здесь в прошлом году, я принял участие в открытии отеля, расположенного на морском побережье. Мне сейчас сообщили, что отель работает на 100 процентов, то есть номера заняты гостями, используются на сто процентов. В настоящее время после прокладки дороги Баку-Астара число приезжающих в Лянкяран туристов растет и будет расти. Сегодня мы отмечаем открытие нового прекрасного отеля.

Как вам известно, в целом, развитие туризма в нашей стране идет высокими темпами. Это – приоритетный вопрос, и в результате принятых в последние годы мер число приезжающих в нашу страну гостей резко возросло. Число приезжающих туристов увеличилось в 2016 году на 22 процента, в прошлом году – на 20 процентов, а за 9 месяцев этого года – еще на 6 процентов. За девять месяцев зарубежные гости потратили в Азербайджане с использованием только банковских карт один миллиард манатов. До конца года сумма, потраченная посредством банковских карт, еще более возрастет.

Конечно, они расходуют и наличные, и это - большая поддержка для экономики страны. Таким образом, внимание, уделяемое туризму в последние годы, дает результаты.

Существует множество факторов, обусловливающих развитие туризма, и все они имеются в Азербайджане. В первую очередь, транспортная инфраструктура – в настоящее время в нашей стране функционируют шесть международных аэропортов. Один из них – Лянкяранский аэропорт, который по моей инициативе еще 10 лет назад был капитально отремонтирован, можно сказать, реконструирован. Сегодня из Лянкяранского аэропорта организуются международные рейсы. Мне сейчас сообщили, что еженедельно функционируют 3-4 рейса. Это обеспечивает, с одной стороны, удобство для жителей района, граждан, проживающих в южной зоне, а с другой, - приток туристов», - отметил Президент Азербайджана.

По словам Президента Ильхама Алиева, железнодорожный транспорт в Азербайджане обновляется, прокладываются новые линии.

«В том числе, естественно, через этот регион будет проходить транспортный коридор Север-Юг. Вы, наверное, слышали, в одном из своих выступлений я сказал, что направление железной дороги Баку-Лянкяран будет изменено, железнодорожная линия, проходящая вдоль побережья, будет перенесена, чтобы и удобнее было, и скорость возросла, а также чтобы мы могли привлечь прибрежную зону к инфраструктуре туризма.

Прокладываются автомобильные дороги. В прошлом месяце я открыл автодорогу Баку-Астара, было проведено прекрасное мероприятие. Как вам известно, в настоящее время дорога стала короче примерно на 40 километров и является сегодня одной из самых красивых дорог в мире. Я приехал из Баку в Астару по этой дороге, получаешь удовольствие, прекрасная, гладкая дорога с красивой панорамой, справа и слева тянутся леса, горы. Таким образом, для того, чтобы приехать из Баку в Лянкяран, Астару, люди будут пользоваться более удобной дорогой», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что исторические памятники Азербайджана являются одним из важных факторов, развивающих туризм.

«Наша богатая история, культура, исторические памятники вызывают интерес у гостей. Считаю, что наша прекрасная кухня, в том числе особенно вкусные блюда южной зоны, знамениты на мировом уровне. Благодаря гостеприимству нашего народа приезжающие в страну туристы чувствуют себя как дома. Конечно, туристов привлекает общее развитие страны. Если бы Азербайджан не был развивающейся страной, конечно, если бы не было общественной стабильности, безопасности, то и туристы не приезжали. События, происходящие сегодня в мире, налицо - возрастают риски, угрозы, и туристы выбирают более спокойные места. Поэтому неслучайно, что они приезжают именно в Азербайджан. Совокупность всех этих факторов обусловливает развитие туризма. Конечно, строительство таких замечательных центров отдыха, отелей еще больше будет привлекать туристов. Мы должны сейчас проводить серьезную пропаганду в мире, чтобы в результате этого люди, проживающие за рубежом, лучше узнали нас», - сказал Президент Азербайджана.

В том числе, как отметил Президент Ильхам Алиев, в Азербайджане развивается лечебный туризм, и создание Центра здоровья Истису является важным шагом в этом направлении.

«На сегодняшний день в городе Нафталан сданы в эксплуатацию несколько пятизвездочных отелей. Мы восстановили славу Нафталана как туристического, лечебного центра. Там проводится лечение болезней суставов, внутренних органов. Галаалты - в советское время он тоже был известным туристическим центром в Союзе. В настоящее время мы превратили его в международный центр, там большей частью лечат почечные заболевания. Лечебный центр Дуздаг в Нахчыване очень полезен для лечения легочных заболеваний. Целительные воды Лянкяранского санатория горячих источников также будут укреплять здоровье людей.

То есть работа в области лечебного туризма проводится, развивается спортивный туризм. Шахдаг уже превратился в горнолыжный центр мирового уровня. Открытый вслед за ним Туфандаг является новым лыжным центром. Таким образом, туризм в Азербайджане будет развиваться, в туристической сфере создаются десятки тысяч рабочих мест. Как мне сейчас сообщили, только в этом санатории в лучший сезон будет открыто около 250 новых рабочих мест, и местные граждане будут обеспечены здесь работой. В экономику страны будет вкладываться больше средств, инвестиций, зарубежные гости будут расходовать деньги. Поэтому я очень рад, что в Лянкяранском районе создается такой прекрасный туристический центр. Это – очередной вклад в экономический потенциал Лянкярана», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в целом, в последние годы в Лянкяранском районе проделана огромная работа.

«В первую очередь мы уделили большое внимание инфраструктурным проектам. Помню, когда я впервые приехал в Лянкяран как президент, в районе, можно сказать, не было природного газа. Сегодня уровень газификации не только в городе Лянкяран, но и в Лянкяранском районе составляет 95 процентов. То есть мы, можно сказать, решили эту проблему. С электроэнергией всегда были проблемы. В результате деятельности построенной в 2005 году в Астаре электростанции модульного типа сегодня и эта проблема находит свое решение. Одновременно в Астаре завершилось строительство электростанции мощностью 80, а в Лерике - 16 мегаватт. Это – электростанции, обслуживающие весь регион.

Пять лет назад в Лянкяране была решена проблема питьевой воды. Помню, мы вместе отметили и этот день. Реконструировано 75 процентов сельских дорог, и этот процесс продолжается, в следующем году будут выделены дополнительные средства. То есть решаются все вопросы, связанные с инфраструктурой, проделанная работа налицо, построено или отремонтировано более 40 школ. Возведен современный Олимпийский спортивный комплекс, сегодня мы отметим его открытие. В 2003 году был создан первый Олимпийский комплекс. Но, к сожалению, в то время качество было не столь высоким, и он вышел из строя. Я дал указание непременно создать в Лянкяране самый красивый Олимпийский центр, и сегодня мы отметим его открытие. Я уже сказал о Лянкяранском аэропорте, построен лечебно-диагностический центр, капитально восстановлена центральная городская больница. Сегодня мы отметим открытие филиала Производственного объединения «Азерхалча». Работой там будут обеспечены более 100 человек. То есть мы подходим к этим вопросам комплексно, чтобы развитие Лянкяранского района шло быстрее. Конечно, мы уже сейчас думаем о работе, предстоящей в очередные годы. В начале следующего года будет принята четвертая Государственная программа социально-экономического развития регионов. Все оставшиеся вопросы найдут отражение в этой программе. Мне известно, что имеются проблемы, связанные с кровельными покрытиями зданий, мы решим и их. В нашу программу входят еще прокладка сельских дорог, строительство школ. Мы решим все это, чтобы в Лянкяранском районе не осталось ни одной проблемы. Еще раз приветствую вас, поздравляю и желаю новых успехов», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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