Новруз Мамедов: Создание в Азербайджане центров профобразования не даст эффекта без современной материально-технической базы (ФОТО)

19 октября 2018 20:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создание в Азербайджане новых центров профессионального образования не даст эффекта без создания современной материально-технической базы и условий образования.

Об этом в пятницу на очередном заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Новруз Мамедов.

На заседании обсуждались вопросы, связанные с организацией и деятельностью сети учреждений профессионального образования и усовершенствованием их финансирования, проблемы в этой сфере, и исполнение «Плана деятельности по реализации Государственной стратегии развития образования в Азербайджане».

Премьер-министр отметил, что за 15-летний срок президентства главы государства Ильхама Алиева также динамично развивалась сфера образования. Особенно проявлением большого внимания и заботы Президента Ильхама Алиева об образовании стало принятие Государственной стратегии развития образования в Азербайджане -

Новруз Мамедов сказал, что за прошедший период в стране наблюдалась положительная динамика в сфере образования, был достигнут ряд успехов. Премьер также сказал, что в стратегии определены пять важных направления, приняты государственные документы, относящиеся к разлчичным уровням и ступеням образования, в том числе к ступени профессионального образования, приняты миры с целью усовершенствования законодательной базы.

Главная цель Государственной стратегии развития образования и «Стратегической дорожной карты по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджане» - создание, в соответствии с развитием экономики страны, гибкой и ориентированной на рынок системы профессионального образования и обеспечение ее деятельности. С этой целью Кабинет министров принял соответствующие решения по рационализации и организации сети учреждений профессионального образования.

Премьер-министр отметил особую важность создания специализированных центров профобучения, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с требованиями рынка труда. Новруз Мамедов также сказал, что оптимизация сети учреждений профессионального образования, создание новых центров профобразования не даст эффекта без наличия современной материально-технической базы и условий образования. С этой точки зрения главными целями Государственной стратегии развития образования являются создание системы образования, занимающей передовую позицию по качеству и охвату, адаптация с экономической точки зрения системы образования Азербайджана к стандартам ведущих систем образования мира и, в конечном итоге, обеспечение устойчивого развития страны.

Затем были заслушаны доклады министра образования Джейхуна Байрамова по обоим вопросам повестки дня.

Также с докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, заместитель председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Намиг Бабаев, заведующий отделом Кабинета министров Муса Алекберов и другие.

В заключение премьер-министр дал соответствующие поручения в связи с исполнением данных поручений.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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