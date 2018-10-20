Реджеп Тайип Эрдоган: Турция ждет, когда мировая общественность скажет «Стоп» несправедливостям в мире во главе с карабахским вопросом

БАКУ /Trend/ - Турция ждёт, когда мировая общественность скажет "Стоп" несправедливостям в мире во главе с карабахским вопросом.

Об этом, в частности, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в пятницу в ходе выступления на церемонии открытия НПЗ Star в турецком городе Измир.

«Мы, как одна нация, два государства, наряду с собственными странами, стремимся к безопасности, стабильности, благосостоянию и богатству всех народов и регионов. От всей души хотели бы, чтобы все страны в регионе могли видеть эту искренность. Мы сожалеем о выдвинутых в одностороннем порядке и обреченных на неудачу различных инициативах, связанных с углеводородными ресурсами в восточной части Средиземного моря. Такое положение свидетельствует о том, что в нашем регионе все еще имеются силы, не желающие отказываться от политики использования нестабильности и напряженности. Турция и впредь будет в самой жесткой форме отвечать на подобные попытки, как отсюда, так и в дипломатической сфере. Все стороны увидят, что любая инициатива, не учитывающая интересов нашей страны и интересов наших братьев, не имеет шанса на успех. Хочу еще раз заявить отсюда, что мы открыты для любого предложения, нацеленного на дружбу, солидарность, взаимную выгоду. Предприятие, открытие которого мы сейчас отмечаем, является прекрасным примером именно такого выгодного сотрудничества. Призываем всех к этому сотрудничеству», - отметил Президент Турции.

«Уважаемые гости, сегодня уже все согласны с тем, что Турция и Азербайджан являются основными акторами безопасности и стабильности в нашем регионе. Ни один проект, к которому не присоединились, с которым не согласны и который не поддерживают эти две страны, не может достичь цели. Наряду с этим, неприемлемо, что 20 процентов азербайджанских земель уже четверть века остаются под оккупацией. Международная общественность не может далее оставаться безучастной к инициативам, выдвинутым нашей страной и Азербайджаном для урегулирования данного конфликта. Такое равнодушие организаций во главе с ООН, созданных для решения региональных и глобальных проблем, может их самих привести к гибели. Международная структура, пустая по содержанию и далекая от справедливости, не может сохранить доверия в глазах ни одного общества или человека. Мы ждем, когда международная общественность скажет «Стоп!» несправедливости в мире во главе с карабахским вопросом. Если правила обеспечения стабильности, спокойствия, благосостояния не будут применяться ко всем государствам без исключения, то никто не сможет с уверенностью смотреть в будущее. Турция и Азербайджан в любой ситуации и в любых условиях будут продолжать совместную борьбу за ценности, в которые мы верим. С благословения Всевышнего мы добьемся успеха в нашей священной борьбе», - подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

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