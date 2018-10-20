Турция желает освобождения оккупированных земель Азербайджана - депутат

20 октября 2018 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Университете Эрджиес турецкого города Кайсери в субботу состоялась конференция.

В ней приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, азербайджанские депутаты, члены Государственной думы России.

Выступивший на конференции руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым сказал, что турецко-российские отношения, которые были испорчены несколько лет назад, восстановлены.

«В результате усилий президентов обеих стран отношения между двумя странами были вновь восстановлены. Сегодня существуют две страны, которые хотят принести мир в Сирию: Турция и Россия. В настоящее время в Турции проживает около 4 миллионов сирийских беженцев, и официальная Анкара непосредственно интересуется проблемами этих людей», - отметил Айрым.

Он передал свои поздравления по случаю 18 октября - Дня государственной независимости Азербайджана.

Айрым также сказал, что Азербайджан уже на протяжении 200 лет подвергается проводимой армянами политике геноцида. "Однако он не проявляет злобы и ненависти к какому-либо государству. Хочет решить все проблемы мирным путем. Турция желает устранения применяемых в отношении Азербайджана двойных стандартов и освобождения оккупированных земель страны", - сказал он.

Если бы Армения не была оккупантом, то могла бы сегодня участвовать во многих проектах, добавил турецкий депутат.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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