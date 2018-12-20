В Азербайджане будет создан Центр управления заповедниками

20 декабря 2018 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о создании Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Согласно распоряжению, Центр является юридическим лицом публичного права, обеспечивающим изучение с научной, исторической и культурной точки зрения исторических, культурных и нематериальных элементов, памятников, расположенных на территории государственных заповедников при Государственном агентстве по туризму, их пропаганды, охраны, развития и целенаправленного использования, а также деятельность в области повышения туристического потенциала заповедников.

Кабинету министров поручено при согласовании с Президентом Азербайджана утвердить устав и определить размер уставного фонда Центра.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению в соответствие с этим указом актов Президента Азербайджана и представить их главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовые акты Кабмина; в течение двух месяцев при согласовании с Президентом Азербайджана утвердить устав и размер уставного фонда Центра; проконтролировать приведение в соответствие с этим указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить вопросы, связанные с формированием уставного фонда Центра и организацией его деятельности; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с распоряжением нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

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