Президент Ильхам Алиев назначил зампредов судов апелляционной инстанции

21 декабря 2018 20:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении заместителей председателей судов и председателей судебных коллегий судов апелляционной инстанции.

Согласно распоряжению, председателями судебных коллегий Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики назначены:

Аллахвердиев Али Кери оглу - председателем гражданской коллегии

Гурбанов Юсифали Сулейман оглу - председателем административно-экономической коллегии

Мирзоев Ильгар Керим оглу - председателем уголовной коллегии

Гулиев Вугар Керим оглу - председателем военной коллегии.

Заместителями председателей апелляционных судов и председателями судебных коллегий назначены:

Бакинского апелляционного суда

Абыева Кямаля Наби гызы - заместителем председателя

Мамедов Мамед Аллахверди оглу - председателем гражданской коллегии

Мамедов Видади Мамед оглу - председателем административно-экономической коллегии

Сафаров Ризван Кямал оглу - председателем уголовной коллегии

Гасымов Фаиг Адиль оглу - председателем военной коллегии;

Гянджинского апелляционного суда

Гулиев Нуру Надир оглу - заместителем председателя

Мурадов Рахман Шабан оглу - председателем гражданской коллегии

Мамедов Рашад Зиявиддин оглу - председателем административно-экономической коллегии

Мухтаров Теюб Асиф оглу - председателем уголовной коллегии

Гусейнов Салман Билал оглу - председателем военной коллегии;

Сумгайытского апелляционного суда

Мовсумов Назим Расим оглу - заместителем председателя

Аббасов Агиль Азизага оглу - председателем гражданской коллегии

Насибов Назим Меджид оглу - председателем административно-экономической коллегии

Джафаров Видади Джафар оглу - председателем уголовной коллегии

Зейналлы Фармаил Гюльмалы оглу - председателем военной коллегии;

Ширванского апелляционного суда

Новрузов Алескер Али Искяндер оглу - заместителем председателя

Бабаев Заки Баба оглу - председателем гражданской коллегии

Гасанов Мушфиг Кямиль оглу - председателем административно-экономической коллегии

Джамалов Этибар Али оглу - председателем уголовной коллегии

Джафаров Рафиг Муса оглу - председателем военной коллегии;

Шекинского апелляционного суда

Гусейнов Мирбахаддин Мирдамет оглу - заместителем председателя

Меджидов Аладдин Тофиг оглу - председателем гражданской коллегии

Аббасов Гюндюз Гасым оглу - председателем административно-экономической коллегии

Эйвазов Акиф Магерлам оглу - председателем уголовной коллегии

Гусейнов Эльчин Ширин оглу - председателем военной коллегии.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

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