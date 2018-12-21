Президент Ильхам Алиев назначил зампредов судов апелляционной инстанции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении заместителей председателей судов и председателей судебных коллегий судов апелляционной инстанции.
Согласно распоряжению, председателями судебных коллегий Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики назначены:
Аллахвердиев Али Кери оглу - председателем гражданской коллегии
Гурбанов Юсифали Сулейман оглу - председателем административно-экономической коллегии
Мирзоев Ильгар Керим оглу - председателем уголовной коллегии
Гулиев Вугар Керим оглу - председателем военной коллегии.
Заместителями председателей апелляционных судов и председателями судебных коллегий назначены:
Бакинского апелляционного суда
Абыева Кямаля Наби гызы - заместителем председателя
Мамедов Мамед Аллахверди оглу - председателем гражданской коллегии
Мамедов Видади Мамед оглу - председателем административно-экономической коллегии
Сафаров Ризван Кямал оглу - председателем уголовной коллегии
Гасымов Фаиг Адиль оглу - председателем военной коллегии;
Гянджинского апелляционного суда
Гулиев Нуру Надир оглу - заместителем председателя
Мурадов Рахман Шабан оглу - председателем гражданской коллегии
Мамедов Рашад Зиявиддин оглу - председателем административно-экономической коллегии
Мухтаров Теюб Асиф оглу - председателем уголовной коллегии
Гусейнов Салман Билал оглу - председателем военной коллегии;
Сумгайытского апелляционного суда
Мовсумов Назим Расим оглу - заместителем председателя
Аббасов Агиль Азизага оглу - председателем гражданской коллегии
Насибов Назим Меджид оглу - председателем административно-экономической коллегии
Джафаров Видади Джафар оглу - председателем уголовной коллегии
Зейналлы Фармаил Гюльмалы оглу - председателем военной коллегии;
Ширванского апелляционного суда
Новрузов Алескер Али Искяндер оглу - заместителем председателя
Бабаев Заки Баба оглу - председателем гражданской коллегии
Гасанов Мушфиг Кямиль оглу - председателем административно-экономической коллегии
Джамалов Этибар Али оглу - председателем уголовной коллегии
Джафаров Рафиг Муса оглу - председателем военной коллегии;
Шекинского апелляционного суда
Гусейнов Мирбахаддин Мирдамет оглу - заместителем председателя
Меджидов Аладдин Тофиг оглу - председателем гражданской коллегии
Аббасов Гюндюз Гасым оглу - председателем административно-экономической коллегии
Эйвазов Акиф Магерлам оглу - председателем уголовной коллегии
Гусейнов Эльчин Ширин оглу - председателем военной коллегии.
Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
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