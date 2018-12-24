Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя благополучия и прогресса азербайджанского народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

Отметив, что 2018 год стал важным с точки зрения дальнейшего укрепления дружеских и братских отношений, главы государств подчеркнули значение в этом деле взаимных визитов и встреч, выразили уверенность в том, что связи будут расширяться и в предстоящие годы.

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