Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения (версия 2)

24 декабря 2018 17:59 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:28)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности во имя благополучия и прогресса азербайджанского народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

Отметив, что 2018 год стал важным с точки зрения дальнейшего укрепления дружеских и братских отношений, главы государств подчеркнули значение в этом деле взаимных визитов и встреч, выразили уверенность в том, что связи будут расширяться и в предстоящие годы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 18:21
Лукашенко: Успешное развитие Азербайджана неразрывно связано с проводимым под руководством Президента Ильхама Алиева курсом на строительство сильного государства
Политика 17:58
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 16:28
Али Ахмедов: Пока Ильхам Алиев руководит Азербайджаном, страна будет развиваться, достигнет еще больших успехов
Политика 16:01
Премьер Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 15:14
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проведенными и предстоящими работами в “Баку Белый город” (ФОТО)
Политика 15:03
Лента новостей
До конца года служба «Друг МСБ» заработает еще в четырех городах Азербайджана
Экономика 19:03
"Россия 24": Азербайджан - удивительная страна, стоящая на традициях, но ослепляющая новизной (ВИДЕО)
Общество 18:51
В Кабуле госслужащих взяли в заложники после взрывов около министерства
Другие страны 18:49
Фидан Гаджиева отметила Рождество в Минске (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:47
ВТБ (Азербайджан) запускает новогоднюю акцию для клиентов
Финансы 18:32
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Россия 18:22
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 18:21
В Азербайджане завершается подготовка IV "Госпрограммы социально-экономического развития регионов"
Бизнес 18:17
Промышленные предприятия будут перенесены за пределы Баку - глава ИВ
Общество 18:14