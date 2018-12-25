Президент Ильхам Алиев сумел вывести азербайджанский народ на качественно новый этап исторического развития - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев является лидером, обладающим благородными качествами, сумевшим обеспечить благодаря своей деятельности на фоне сложной ситуации солидарность и единство в стране, соединившим в себе множество рациональных лидерских качеств, использующим все свои ресурсы в интересах азербайджанского народа.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу отметил, что Президент Ильхам Алиев также является лидером, который уделяет особое внимание социальной сфере и отличается ораторским мастерством, а также обладает экстраординарными качествами.

Депутат сказал, что Президент Ильхам Алиев представил рациональную модель политического поведения Азербайджана. То есть, он представил образец политической деятельности, опирающийся на логическое мышление и аналитический анализ, а также служащий прогрессивным, позитивным национальным интересам и опирающийся на политический реализм.

«Таким образом, Президент Азербайджана удалил из политической системы радикализм, политический шантаж и экстремизм. Ильхам Алиев привнес в нашу политическую систему безупречную политическую культуру, стандарты политической этики, соответствующие нашему национальному духу, образец национальной политической этики», - сказал депутат.

По его словам, Президент Ильхам Алиев, зная теорию международных отношений, разрушил план по «неконтролируемому хаосу», который хотели создать в Азербайджане исламофобские круги и антиазербайджанские центры, и защитил азербайджанский народ от этнического, политического и идеологического противостояния.

Бабаоглу добавил, что Президент Ильхам Алиев в XXI веке сделал гигантские транснациональные проекты гарантией независимости Азербайджана.

По его словам, глава государства, несмотря на препятствие в восстановлении исторического Шелкового пути, добился прокладки железной дороги Баку-Тбилиси-Карс,.

Депутат также сказал, что Президент Ильхам Алиев реализовал проекты TANAP и TAP, которые могут считаться чудесами XXI века в области экономики.

«Реализацией в нашей стране и за рубежом крупных инвестиционных проектов был положен конец зависимости экономики Азербайджана от нефти. Иными словами, Президент Ильхам Алиев сумел вывести наш народ на качественно новый этап исторического развития», - отметил Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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