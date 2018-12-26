Президент Ильхам Алиев упростил процедуры подключения микро-бизнеса и МСП к коммунальным услугам

26 декабря 2018 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об упрощении процедур подключения микро-, малых и средних субъектов предпринимательства к коммунальным услугам.

Указом определяются условия подключения к системам газоснабжения, водоснабжения и вывода сточных вод, а также изменения пропускаемого объема газа и воды и условия изменения точек подключения.

В частности, отмечается, что стоимость вышеуказанных услуг определяется Кабинетом министров, а технические условия для этих услуг предоставляются бесплатно.

Необходимые документы для подключения к системам газоснабжения, водоснабжения и вывода сточных вод принимаются в Домах малого и среднего бизнеса и центрах ASAN Kommunal. В тех районах, где нет центров ASAN Kommunal, документы принимаются в центрах Службы ASAN. Все обращения должны быть предприняты в течение 20 дней.

Кабинету министров Азербайджана поручено подготовить совместно с министерством энергетики, министерством экономики и Государственной нефтяной компанией Азербайджана порядок подключения строительных объектов предпринимателей к сетям газоснабжения, совместно с министерство экономики и ОАО «Азерсу» - проект порядка подключения строительных объектов предпринимателей к системам водоснабжения и вывода сточных вод, и в течение трех месяцев представить главе государства.

Также Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить и представить главе государства предложения по приведению в соответствие с указом актов Президента Азербайджана; в течение трех месяцев проинформировать главу государства о приведении в соответствие с указом нормативно-правовых актов Кабинета министров; проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение трех месяцев проинформировать об этом главу государства; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Кабинет министров.

Министерству экономики, министерству энергетики, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Государственной нефтяной компании Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерсу» поручено обеспечить реализацию вытекающих из указа мероприятий.

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