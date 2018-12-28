Парламент Азербайджана обратился к соотечественникам

28 декабря 2018 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направит поздравление Президенту Ильхаму Алиеву в связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании сказал спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов, сообщает в пятницу Trend.

Асадов также проинформировал о работе парламента в 2018 году, отметил, что парламент успешно поработал в текущем году и уходящий год был успешным с точки зрения усиления законодательной базы и расширения международных связей.

Обращение к азербайджанцам мира в связи с Днем солидарности зачитала вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

В обращении подчеркивается важность национального единства азербайджанцев мира, отмечается, что Нагорный Карабах - болезненный для каждого азербайджанца вопрос.

«Если азербайджанцы мира приумножат усилия, то смогут приблизить решение этой проблемы. Еще одна задача наших соотечественников – уважать наш язык, обычаи и традиции, интегрируя их в общественно-политическую жизнь страны, в которой они проживают. Дорогие соотечественники, призываем вас к единству во имя реализации общенациональных целей, обеспечения интересов азербайджанского народа», - говорится в обращении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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