Азербайджан и Турция будут производить регистраторы для сфер промышленности

10 января 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Научные учреждения Азербайджана и Турции совместно разработают регистраторы, применяемые в различных сферах промышленности, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА).

Договоренность в связи с этим достигнута между Центром стратегических научных исследований и Институтом радиационных проблем НАНА и Центром применения и исследования детекторов ядерной радиации Университета Абант Иззет Байсал Турции.

Во время встречи между сторонами приняли участие сотрудник Центра стратегических научных исследований НАНА, доктор философии по физике Фарид Ахмедов и сотрудник Института радиационных проблем НАНА, доктор философии по физике Гадир Ахмедов, а также директор Центра применения и исследования детекторов ядерной радиации Университета Абант Иззет Байсал профессор Эрджан Йылмаз.

Также во время встречи была достигнута договоренность по совместной разработке PİN фотодиодов, детектора альфа-излучения и нейтронного детектора Центром стратегических научных исследований НАНА и Центром применения и исследования детекторов ядерной радиации. Было сказано, что такого рода регистраторы будут применяться в дозиметриях, спектроскопии, в физике низких и высоких энергий, в различных сферах безопасности и промышленности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузоперевозки по маршруту "Викинг" сократились
Бизнес 14:20
Лайчак: ОБСЕ будет использовать возможности, созданные положительными импульсами в процессе карабахского урегулирования
Нагорно-карабахский конфликт 14:20
Исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося ученого-языковеда Азербайджана, академика Афада Гурбанова (ФОТО)
Общество 14:00
В UNEC состоится международная научная конференция
Общество 13:35
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на 5,4%
Финансы 12:35
Студентки UNEC встретились с членом правления PASHA Bank
Общество 12:20
Лента новостей
Стали известны новые тарифы на въезд-выезд автомобилей на территорию Бакинского автовокзала
Общество 16:32
Казахстанское АО «КазАвтоЖол» привлечет подрядчиков для ремонта автодорог
Тендеры 16:12
Вице-премьер Китая отметил важность обеспечения безопасности и качественного роста энергосектора
Энергетика 16:11
В Казахстане будет создан специальный портал для жилищной программы "7-20-25"
Казахстан 16:05
Помпео: США продолжат операции против ИГ и после вывода из Сирии своих войск
США 16:05
Турция может купить американские ЗРК Patriot - глава МИД
США 16:05
Текстильная продукция Туркменистан выходит на германский рынок
Бизнес 15:59
Интернет все больше влияет на рост числа разводов в Азербайджане - госкомитет
Общество 15:50
На концерте Максима Фадеева в Баку выступит MOLLY
Звёздный мир 15:48