Президент Ильхам Алиев: Каждое предложение граждан Азербайджана рассматривается, в пределах возможностей обеспечивается, выполняется (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Каждое предложение, поступающее от граждан Азербайджана, рассматривается, и в пределах возможностей эти предложения обеспечиваются, выполняются.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник на встрече с коллективом объединенной городской больницы номер 17 Министерства здравоохранения, построенной в поселке Гобустан Гарадагского района Баку.

Президент Азербайджана сказал, что просьбы жителей поселка и района были выполнены на самом высоком уровне, и сегодня эта прекрасная больница , в первую очередь, отражает политику страны.

«Она демонстрирует, что здоровье человека является одним из самых главных для нас вопросов, с другой стороны, показывает, что каждое предложение, поступающее с мест, от граждан, рассматривается, и в пределах возможностей эти предложения обеспечиваются, выполняются. Считаю, что это живое общение является одним из важных факторов, лежащих в основе наших успехов, и мои регулярные встречи с гражданами, мои поездки в районы, - только в прошлом году я побывал в 24 районах, - предпринимаемые шаги по решению проблем бакинских поселков и позитивный подход к предложениям с мест обеспечивают наше успешное развитие. Если бы тогда этот вопрос не был поднят передо мной, то, возможно, сейчас и эта больница не была бы построена. Поэтому я постоянно говорю, чтобы мне всегда докладывали, сообщали о вопросах, беспокоящих людей, вопросах, решение которых важно, чтобы мы их решали», - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что на примере гобустанской больницы видны динамичные шаги нашей развивающейся страны.

«Сегодня Азербайджан - одна из стран, выделяющихся в мировом масштабе, здесь успешно решаются и экономические, и социальные, и все другие вопросы», - добавил Президент Азербайджана.

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