В Баку прошла конференция, посвященная безопасности в Восточной Европе и постсоветских странах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку при организационной поддержке Научного центра хирургии имени М.А.Топчубашева во вторник прошла конференция «Топчубашев. Конференция безопасности: вопросы безопасности в Восточной Европе и на постсоветском пространстве», сообщает Trend.

В конференции приняли участие зарубежные и местные политические эксперты и другие гости. В рамках конференции были проведены панели на темы «Оценка стратегий безопасности стран Восточной Европы» и «Сбалансирование безопасности на границах: постсоветские страны».

Выступивший в ходе обсуждений политический эксперт Адреас Умланд отметил, что после развала Советского Союза появились условия для создания в Восточной Европе новой коалиции, а также для вступления постсоветских стран в такие международные организации, как НАТО и Совет Европы.

Умланд подчеркнул, что после развала СССР были установлены связи между Азербайджаном и Турцией. По его словам, Турция, являясь членом НАТО, оказала свое влияние на обеспечение безопасности этого сотрудничества.

Политический эксперт из Польши Адам Рихард отметил, что после развала советского режима советские войска были выведены из Польши и страна вступила в НАТО.

«Польша сформировала свою структуру безопасности. Безопасность стран Восточной Европы имеет важное значение для Польши. Польша придает большое значение сотрудничеству с соседними странами и партнерами по вопросам безопасности», - сказал Рихард.

По его словам, существующие в постсоветских странах конфликты, в том числе нагорно-карабахский конфликт в Азербайджане, представляют угрозу безопасности.

«Для обеспечения безопасности необходимо решить эти проблемы», - отметил эксперт.

Эстонский эксперт Мерле Маигре рассказала о кибербезопасности и сказала, что кибербезопасность является одним из основных вызовов современного периода.

«Мы должны уделять особое внимание этому вопросу. Информационные технологии влияют на все сферы нашей жизни. Мы ежедневно говорим по телефону, пользуемся интернетом. Каждый может подвернуться кибератаке», - добавила Маигре.

По ее словам, кибератака представляют такую же угрозу, как и физическая атака, и с этой точки зрения стратегия по кибербезопасности должна быть неотъемлемой частью национальной безопасности каждой страны.

Выступивший в ходе обсуждений руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев рассказал о деятельности общины и отметил, что в результате армянской оккупации более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель.

«Несмотря на то, что мы подверглись этнической чистке со стороны армян и они разрушили захоронения наших предков, наши памятники, мы готовы к совместному проживанию с армянами в случае урегулирования конфликта в рамках международного права и территориальной целостности Азербайджана», - отметил Гянджалиев.

По его словам, армянская община должна понимать, что их счастливое проживание может быть обеспечено в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«Мы также готовы к конструктивным переговорам с армянской общиной. Чем раньше армянская община это поймет, тем будет лучше», - добавил Гянджалиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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