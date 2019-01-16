Структурные реформы в системе госуправления соответствуют диалектике развития Азербайджана - политолог

БАКУ /Trend/ - Структурные реформы в системе госуправления соответствуют диалектике развития Азербайджана. Об этом в среду сказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам, доцент Эльшад Мирбашироглу.

По словам политолога, эти реформы - очередной этап административных преобразований, проводимых по совершенствованию и оптимизации государственного управления. «Глубокие социально-экономические изменения, наблюдаемые в азербайджанском обществе, требуют осуществления серьезных структурных преобразований и применения адекватных принципов управления к этим изменениям. Отмечу, что на заседании Кабмина, проведенном 11 января, Президент Ильхам Алиев анонсировал структурные реформы в государственном управлении. Главным направлением этих реформ является принятие шагов для модернизации и гибкости этой системы», - отметил Мирбашироглу.

Политолог добавил, что, как и во всех развитых странах, проведение структурных реформ является одним из важных направлений административных преобразований в системе госуправления Азербайджана. Упразднение государственных органов, дублирующих функции друг друга, деятельность которых не соответствует современной диалектике развития Азербайджана чрезвычайно важный шаг по оптимизации управления.

Мирбашироглу подчеркнул, что проведение структурных реформ в системе управления один из наиболее эффективных механизмов для экономии средств и преодоления бюрократических препон. «Считаю, что структурные реформы, осуществляемые Президентом Азербайджана, будут способствовать дальнейшему совершенствованию государственного управления, повышению гибкости, улучшению качества государственных услуг, оказываемых населению, и являются своевременно принятым шагом по экономии государственных средств», - сказал политолог.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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