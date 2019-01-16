Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются достаточно устойчиво и поступательно – Лавров (Версия 2 )

16 января 2019 15:07 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются достаточно устойчиво и поступательно. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

"Отношения между Азербайджаном развиваются достаточно устойчиво и поступательно. В прошлом году состоялись очередные встречи на уровне президентов весьма содержательные, состоялись мои встречи с моим коллегой и в Баку и в Москве. Наши экономические ведомства тесно сотрудничают. В очередной раз состоялся Бакинский гуманитарный форум под совместным патронажем президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Но всего не перечислишь. Очень много мероприятий формальных официальных, неформальных которые нас связывают, включая праздник песни "Жара", который в России очень популярен, как и в Азербайджане", - сказал глава МИД.

Лавров отметил, что прошедший год он оценил бы весьма позитивно.

Отметим, что Россия является стратегическим партнером Азербайджана. В прошлом году две страны отметили 26-летие установления дипломатических отношений. РФ является одним из главных экономических и торговых партнеров Азербайджана. Нормативно-правовая база между странами насчитывает свыше 180 документов, в том числе около 50 - в сфере экономики.

За время сотрудничества российские инвестиции в экономику Азербайджана превысили 3,7 миллиарда долларов. Предприниматели из Азербайджана вложили в экономику РФ свыше одного миллиарда долларов.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-ноябре 2018 года составил почти 2,27 миллиарда долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлись 600 миллионов долларов. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года товарооборот между странами вырос на 20 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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