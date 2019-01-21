В Страсбурге приступает к работе зимняя сессия ПАСЕ

21 января 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Страсбурге начинает работу пятидневная зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламента).

На сессии будут рассмотрены организационные вопросы, избрано новее руководство структуры. В рамках сессии состоится заседание Комитета министров, выступит генсек ПАСЕ Торбьерн Ягланд.

На пленарном заседании ПАСЕ пройдут обсуждения по наблюдениям президентских выборов в Грузии и парламентских выборов в Армении.

Также будут заслушаны доклады по таким темам как обновление процедур референдума, основные условия свободы медиа для демократических выборов, роль общественных медиа в разоблачении пропаганды и передаче лживой информации, защита прав национальных меньшинств и др., состоится обмен мнениями.

В обсуждении, посвященной теме соответствия Европейской Конвенции прав человека законам шариата, будет проведена полемика по вопросу «Могут ли страны-члены СЕ подписать Каирскую декларацию?»

Депутаты Милли Меджлиса будут участвовать в обсуждениях, выразят отношение к рассматриваемым вопросам с позиции интересов Азербайджана.

Отметим, что в делегацию во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым, входят глава комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сабир Гаджиев, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Севиндж Фаталиева, Эльшад Гасанов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Сахиба Гафарова и Нагиф Гамзаев.

Визит делегации завершится 27 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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