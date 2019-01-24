Для встречи высокого уровня между лидерами Азербайджана и Армении формируются благоприятные условия - депутат

БАКУ /Trend/ - В процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта наблюдается оживление, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Насиров.

Проведение между Президентом Азербайджана и главой армянского правительства уже трех, а между главами МИД двух стран - четырех встреч дает основание говорить об определенной динамике в процессе урегулирования конфликта, сказал он.

Насиров подчеркнул, что внимание привлекает и мнение, выраженное президентом США Дональдом Трампом в поздравлении, направленном Пашиняну по случаю избрания премьер-министром Армении. «Трамп отметил, что для более успешных торгово-экономических отношений между США и Арменией, а также борьбы с коррупцией необходимо достичь конкретных шагов в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. То есть фактически официальный Вашингтон связывает будущее отношений с Арменией с решением конфликта. Это очень важный момент. Сегодня ЕС занимает практически схожую позицию», - сказал депутат.

Отметив, что переговоры между Президентом Азербайджана и премьером Армении на Всемирном экономическом форуме в Давосе длились полтора часа, Насиров сказал, что, по его мнению, формируются благоприятные условия для проведения в ближайшее время встречи высокого уровня между лидерами двух стран.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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