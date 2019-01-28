Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с семьями шехидов (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник встретились в Президентском дворце с семьями шехидов.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева:

-Уважаемые представители семей шехидов.

Сегодня я пригласил вас на встречу. Прежде всего, хочу выразить вам свое глубокое уважение. Ваши близкие погибли за землю, за Родину, вознеслись на высоту шехидства. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.

В начале 1990-х годов в результате захватнической политики Армении наши земли оказались под оккупацией, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. Тысячи людей стали шехидами, десятки тысяч человек получили ранения, стали инвалидами. В то время в Азербайджане был период безвластия. Основная причина нашего поражения заключалась в том, что в то время в Азербайджане не было сильного лидера. Различные группировки вели борьбу за власть, совершали провокации друг против друга, и Армения, воспользовавшись этим, захватила часть наших земель. Могу с полной уверенностью сказать, - я неоднократно говорил это, - если бы в то время Гейдар Алиев был руководителем Азербайджана, то наши земли никогда не оказались под оккупацией.

В начале 1990-х годов в результате предательской деятельности тандема НФА-Мусават наш народ столкнулся с большой трагедией. Вы знаете, что сегодня мы стараемся решить этот вопрос. Строительству армии уделяется огромное внимание. Наша армия продемонстрировала свою мощь и на поле боя. Апрельские бои – наша славная историческая победа. Мы освободили от захватчиков несколько стратегических позиций и подняли в этих регионах, на этих высотах азербайджанский флаг. Сегодня в находящихся в свое время под оккупацией Лелетепе, горах Агдере, Нахчывана развевается государственный флаг Азербайджана.

В то же время, как вам известно, мы стараемся решить этот вопрос путем переговоров. Считаю, что растущий потенциал, военно-экономическая мощь нашей страны, ее позиция в мире работают сегодня на нас, и сегодня позиции нашей страны в переговорном процессе достаточно сильны.

Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является для нас самой главной задачей. Восстановление территориальной целостности нашей страны – самый важный вопрос. Мы смогли добиться максимального результата в дипломатической плоскости. Сегодня весь мир заявляет, что этот конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Многочисленные резолюции, постановления, подписанные в двустороннем формате договоры, декларации выражают поддержку территориальной целостности нашей страны. Ведущие международные организации мира – ООН, ее Совет Безопасности, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества и другие требуют урегулирования этого конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны. То есть, мы используем все средства для решения вопроса, освобождения наших земель от оккупантов.

Следует также знать, что сегодня силовой фактор в мире вышел на передний план. До сегодняшнего дня мы проделали большую работу в области армейского строительства. Как я уже отметил, мы продемонстрировали свою мощь и на поле боя. Мы показали всему миру, что азербайджанский народ и Азербайджанское государство никогда не смирятся с этой оккупацией.

Гражданам, пострадавшим от войны, уделяется постоянное внимание, о них проявляется забота. В последние годы для вынужденных переселенцев было построено более ста городков и поселков. Только в минувшем году были предоставлены квартиры, индивидуальные дома 5900 вынужденным переселенцам. Этот процесс будет продолжен и в нынешнем году. Государство оказывает поддержку семьям шехидов. На сегодняшний день 6650 семьям шехидов государство предоставило квартиры, дома, а более чем 6 тысячам семей шехидов – легковые автомобили. То есть, это - проявление отношения нашего государства к семьям шехидов. Я не знаю, в какой другой стране проявляют столько внимания и заботы о своих гражданах, гражданах, находящихся в тяжелом положении, потерявших близких.

Этот вопрос постоянно является приоритетом в моей деятельности. Мои многочисленные встречи с семьями шехидов в последние годы еще раз подтверждают это. Мы вместе с вами участвовали в открытии многих домов. Я лично вручал семьям шехидов ключи от квартир, автомобилей и считаю это своим долгом. Это – мой долг, служение народу – моя самая главная обязанность. Для меня высокая честь служить вам в этом деле.

Внимание к семьям шехидов еще раз проявило себя в прошлом году. В апреле прошлого года азербайджанский народ еще раз оказал мне доверие, поверил в меня, избрал на пост президента. Мой первый указ был связан с усилением социальной защиты семей шехидов. Разумеется, это было не случайно. Я мог бы подписать указ по любой сфере – в области экономики, внешней политики, в связи с социальными вопросами. Но я посчитал, что первый указ должен быть связан с семьями шехидов. На основании данного указа государством предусматривается предоставить около 10 тысячам семей шехидов единовременную выплату в размере 11 тысяч манатов. Еще раз говорю, я не хочу сравнивать Азербайджан с какой-либо другой страной, но и это правда, что Азербайджан многим странам показывает пример в этой области.

Процесс выплаты уже начался. Как мне сообщили, более трех тысяч семей шехидов получили по 11 тысяч манатов. Но в ходе данного процесса выяснилось, что сумма, полученная гражданами в свое время в виде пособия, не совпадает с предоставляемой сегодня суммой. То есть, в те годы – в начале 1990-х годов – цифра хотя и была высокой, - тогда предусматривалось 50 тысяч манатов, однако тогдашние 50 тысяч манатов вовсе не могут сравниться с нынешними 11 тысячами манатов. Я изложил общественности свое мнение по этому поводу. Я сказал, что данный вопрос необходимо серьезно изучить, и преимущество здесь должны составлять два основных фактора: закон и справедливость. С одной стороны, граждане, в свое время получившие это пособие, не должны быть включены в данный список. Этого требуют закон и правила. С другой стороны, мы должны справедливо решать все вопросы, подходить ко всем вопросам сквозь призму социальной справедливости. Учитывая это, я подписал сегодня новый Указ. Согласно данному Указу, число граждан, которые получат 11 тысяч манатов, было увеличено на 2725 человек. В их число, естественно, входят граждане, получившие в свое время пособие в меньшем размере, и представители семей шехидов органов внутренних дел, вообще не попавшие в список, их число превышает 460 человек.

Естественно, это требует крупных средств. Для реализации данной программы из государственного бюджета планируется выделить в целом 135 миллионов манатов. Это достаточно крупная сумма. Мы стараемся очень экономно подходить ко всем средствам. Стараемся оказать большую поддержку направлениям, обусловливающим сегодня экономическое, социальное развитие нашей страны. Но я всегда говорил, что благосостояние, достаток граждан Азербайджана - для нас важнейшая задача. Поэтому принятие данного решения является, в первую очередь, справедливым, а с другой стороны, после Указа Президента оно уже вступает в силу как официальный документ. Мы обеспечили эти два фактора.

Я еще раз хочу сказать: социальные проблемы граждан и впредь всегда будут находиться в центре внимания. Мы и дальше будем строить и сдавать дома для семей шехидов. Только в минувшем году 626 семьям шехидов были предоставлены новые квартиры и дома. В этом году еще 800 семей шехидов получат новые квартиры, дома. В предстоящие несколько лет все семьи шехидов будут обеспечены домами и квартирами. Не останется ни одной семьи шехида, не обеспеченной государством домом или квартирой.

Это – наша политика, наш путь, мы идем по этому пути. Пригласив сегодня вас сюда, в Президентский дворец, я хотел сам донести до вас эти слова, мысли. Хотел еще раз встретиться с вами, выразить вам свою признательность, глубокое уважение и почтение. Желаю Вам здоровья. Желаю, чтобы вы отныне никогда не сталкивались в жизни с такими страшными трагедиями. Спасибо.

Затем глава государства вручил наследникам шехидов-военнослужащих пластиковые карты, используемые для получения единовременной выплаты.

Мать шехида Ибадат Алиева сказала:

-Уважаемый господин Президент. В первую очередь, мы, семьи шехидов, выражаем Вам глубокую признательность за эту прекрасную встречу. Она еще раз подтверждает, что мы, семьи шехидов, постоянно находимся в центре Вашего внимания. Наше государство с каждым днем развивается, наша Родина, государство укрепляются, становятся могущественнее. Мы, семьи шехидов, видя это, переживаем чувство большой гордости. Победа нашей армии под Вашим руководством в апрельских боях придала мне такое чувство гордости, что я и сама хотела, взяв в руки оружие, вступить в бой. Видя каждый раз развитие Джоджуг Марджанлы, то, как за короткое время этот поселок стал таким современным, я ощущаю чувство гордости, очень радуюсь. Уверена, что после скорого возвращения наших земель все наши регионы, все города будут так же развиваться и процветать.

В то же время мы видим Ваше внимание и заботу о семьях шехидов. Мы выражаем глубокую признательность Вам и первой леди, нашему Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Мы постоянно ощущаем на себе Вашу заботу, которую Вы оказываете о семьях шехидов, и гордимся этим. Выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о семьях шехидов, за все, что Вы делаете для нашего социального обеспечения, хорошей жизни. Эти меры с каждым годом расширяются, усиливаются, мы радуемся, видя это, и очень довольны Вами.

Говорят, горе не бывает большим и малым. Но это не так, самое большое горе – это горе, связанное с Родиной, семьей, свободой. Наши дети стали шехидами на этом пути. Они стали шехидами во имя Родины, скалой встали на пути врага, не отступили ни на шаг. Я верю, что наш народ – очень патриотичный, героический народ. Каждый представитель этого народа, который способен держать в руках оружие, готов, продолжая путь шехидов, защищать Родину.

Мы постоянно ощущаем на себе Вашу заботу о семьях шехидов. Семьи шехидов обеспечиваются квартирами, пенсиями, пособиями, мы видим это и на собственном примере. Наша семья также получила единовременную выплату в размере 11 тысяч манатов, предоставленную подписанным Вами гуманистическим Указом. Это – большая помощь, поддержка для нашей семьи. Мы верим, что таких мер будет еще больше, они будут еще более долгосрочными. Мы знаем, что в государствах, где идет война, бывают и шехиды. Мы верим, что освободим наши земли мирным путем. Знаем, что для этого у нас есть такой Президент, любящий свой народ, свою Родину, свою землю. Я говорю нашему Президенту "Большое спасибо!", выражаю признательность. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах и предстоящей деятельности. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Отец шехида Ширван Нусретов сказал:

-Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий. Вы превратили Азербайджан в могущественное государство. У Азербайджана сильная армия. Уверен, что с помощью Аллаха и благодаря Вашим усилиям мы решим карабахский вопрос.

Господин Президент, как отец шехида, я горжусь тем, что мой сын стал шехидом во имя свободы и суверенитета наших земель. Мы очень довольны Вами, ведь Вы всегда проявляли и проявляете заботу о семьях шехидов. Мы поддерживаем Вашу внешнюю и внутреннюю политику. Спасибо Вам. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю.

Х Х Х

Супруга шехида Верзияр Алиева сказала:

-Уважаемый господин Президент, от имени семей полицейских-шехидов выражаю Вам признательность за то, что уделили время и приняли сегодня семьи шехидов. Семьи шехидов, наследники полицейских-шехидов признательны Вам за подписанный Указ. Это будет очень большой помощью нашим семьям.

Я – вдова Алиева Абульфата Али оглу, ставшего шехидом при обороне Ходжалинского аэропорта, и дочь бойца батальона самообороны Гусейнова Муршуда Самед оглу. Наш покойный Президент Гейдар Алиев, да упокоит Аллах его душу, наградил моего мужа медалью "За отвагу" посмертно, а отца – все ходжалинцы знают, что он уничтожил из пятизарядного ружья много врагов и в одном из боев героически стал шехидом после ранения в сердце, - орденом "Знамя Азербайджана". Да упокоит Аллах его душу. В те страшные дни, когда мы потеряли родной кров, главу семьи, великий лидер Гейдар Алиев, откликнувшись на призыв наших соотечественников, пришел к власти и избавил нас от многих бед. А главное - он сохранил независимость, построил суверенное государство. Вы же, уважаемый Президент, плечом к плечу с Вашей супругой – я выражаю признательность и нашей первой леди Мехрибан Алиевой – проделали огромную работу. Мы, все семьи полицейских-шехидов, видим это и говорим вам обоим "Большое спасибо!". Мы наблюдаем за проводимыми Вами созидательной работой и благоустройством не только в Баку, но и во всех регионах. Сейчас наши регионы ничем не отличаются от Баку. Несмотря на это, некоторые элементы выходят на демонстрацию. Мы решительно говорим им "Нет!". Мы, семьи полицейских-шехидов, твердо стоим за Вами. Как хорошо, что Вы есть. Как хорошо, что наш Президент – Ильхам Алиев. Мы всегда стоим за Вами. Мы, женщины, матери, хотим, чтобы наши земли были освобождены мирным путем. Если мирным путем не получится, то у Азербайджана большая, мощная армия, а женщины у нас такие же отважные, как Хаджар. Мы четыре года жили в Ходжалы в условиях войны. Услышав стрельбу, мы, женщины, тоже бежали в том направлении. Но после четырехлетней блокады, когда у нас закончились пули, армяне с помощью 366-го мотострелкового полка советской армии сравняли Ходжалы с землей.

Не хочу долго говорить, господин Президент, мы всегда за Вами, мы гордимся Вами. Мы верим, что наши земли будут возвращены, и мы вернемся к родным очагам. Как сказал наш покойный Президент Гейдар Алиев, мы гордимся тем, что мы - азербайджанцы.

Наследник шехида Севиндж Гулузаде сказала:

-Уважаемый господин Президент. Благодарим Вас за эту теплую встречу с нами. Как гражданка Азербайджана, представительница молодежи горжусь тем, что могу лично поблагодарить Вас. Вы и первая леди, Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда относились к семьям шехидов с особым вниманием и заботой, всегда находились рядом с ними. Благодарю Вас за это, желаю Вам и Вашей семье здоровья, долгих лет жизни.

Сегодня, как гражданка и наследник шехида, я еще раз убедилась в том, что в основе Вашей политики лежат принципы справедливости и гуманизма в отношении всех граждан страны. Я еще раз убедилась в том, что сегодня социальная справедливость в нашей стране превыше всего, и для гражданина Азербайджана нет никого заботливее и ближе Президента Азербайджана. Благодаря подписанному Вами Указу я и тысячи таких, как я, наследников шехидов сможем получить единовременную выплату. Поэтому, конечно, я очень рада, радость моя безгранична. От своего имени, от имени нашей семьи, а также других наследников шехидов выражаю Вам признательность. На основании подписанного Вами Указа единовременной выплатой будут обеспечены также наследники шехидов, получивших в свое время страховую выплату. Большое спасибо за то, что приняли такое гуманное решение.

Мы всегда верили в Ваш гуманизм. Он еще раз нашел свое подтверждение в этом Указе. Вы всегда вели Азербайджан к большим победам. Как граждане, мы, естественно, гордимся, наблюдая за этим процессом развития. У меня как представителя молодежи вызывает чувство гордости видеть, что наша страна развивается, наше государство становится сильнее. В настоящее время мой брат находится в армии и с честью стоит на страже наших земель. Я верю, что под Вашим руководством наша армия в скором времени освободит Карабах, и наш трехцветный флаг будет развеваться в Карабахе.

Еще раз выражаю Вам признательность за внимание и заботу о наследниках шехидов. Желаю Вам успехов в политике, проводимой во имя процветания и развития Азербайджана. Большое спасибо, уважаемый Президент!

Подводя итоги встречи, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Я признателен вам за все добрые слова. Еще раз хочу сказать: служить азербайджанскому народу – для меня большая честь. Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, придавать импульс всестороннему развитию Азербайджана.

Сегодня Азербайджан - одно из стремительно и успешно развивающихся государств в мировом масштабе. Укрепляется экономический, военный потенциал нашей страны. Должен особо отметить, что в результате успешной экономической политики Азербайджан сегодня может осуществлять крупномасштабные социальные проекты. Если бы у нас не было финансовых возможностей, если бы наше материальное положение было бы плохим, то мы не смогли бы выдвинуть эти проекты, инициативы. Граждане, которым в свое время было предоставлено пособие, получили тогда небольшую сумму. Если перевести ее в доллары по тому курсу, то пособие составляло примерно 20-50 долларов. То есть, наших возможностей хватало только на это, других возможностей не было. Но сегодня 11 тысяч манатов составляют совершенно иную стоимость. Поэтому экономическое развитие нашей страны, улучшение материального положения позволяют нам осуществлять многие социальные проекты. Мы построили на свои деньги более ста городков, 6650 семьям шехидов предоставлены квартиры. Как я уже отметил, все семьи шехидов будут обеспечены квартирами, последовательно, уже составляется программа.

Для укрепления военного потенциала нашей страны требуются очень крупные средства. Сейчас мы оснащаем нашу армию самым современным вооружением. Почему? Потому что мы находимся в условиях войны. Потому что наши земли находятся под оккупацией. На эти цели также выделяются большие средства. В прошлом году в Баку состоялись два военных парада, которые продемонстрировали наш мощный военный потенциал. Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильнейших армий в мировом масштабе. Мы стремимся к всестороннему решению стоящих перед страной проблем. Решение социальных вопросов является приоритетом. Но для достижения решения данных вопросов нужна мощная экономика. Поэтому экономическое развитие и впредь должно быть таким, чтобы это позволяло осуществлять социальные проекты.

Знаете, сейчас мы живем в условиях рыночной экономики, которая имеет свои законы. Порой рыночная экономика не очень согласуется с социальной политикой. Считаю, что модель успешного развития нашей страны включает оба направления этих двух важных факторов. Потому что мы хотим добиться экономического развития для того, чтобы масштабнее решать социальные вопросы, чтобы наши граждане жили еще лучше. В пределах возможностей мы помогаем нашим гражданам, живущим в тяжелом положении. Мы возводим городки, строим дома для граждан, потерявших свой дом, свою землю, предоставляем им квартиры. Гражданам, которые сегодня все еще не могут обеспечить свои материальные возможности на должном уровне, государством оказывается адресная социальная помощь.

Азербайджан является одной из редких стран в мире, где программа адресной социальной помощи приобрела широкие масштабы. Сегодня мы ищем и находим новые возможности для граждан, которые пока еще не могут обеспечить себя работой, широкий размах получит программа самозанятости. Только в этом году программой самозанятости будет охвачено 7 тысяч семей. Для чего? Для того, чтобы несостоятельные семьи были обеспечены государством специальными средствами и могли построить для себя малый бизнес. Для осуществления всей этой работы, конечно, в нашей стране должна продолжаться сегодняшняя политика. Это – единственно правильная политика. Именно благодаря ей Азербайджан смог показать себя в мировом масштабе как независимая страна.

В сегодняшних выступлениях говорилось о Джоджуг Марджанлы. Джоджуг Марджанлы превратился в символ нашей несгибаемой воли. Его благоустройство, реконструкция стали возможны в результате военной победы. Мы доказали, что имеем преимущество над врагом и на поле боя. Мы развеяли в пух и в прах миф, который армяне, руководство Армении создавали на протяжении многих лет. Они пытались доказать, что превосходят нас в военном отношении и поэтому смогли захватить наши земли в начале 1990-х годов. Азербайджанской общественности хорошо известна причина оккупации. Главная причина - в представленных в то время в руководстве Азербайджана предателях, продажных, некомпетентных, безграмотных людях. Ведя борьбу, войну между собой, они позволили врагу захватить наши земли. Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан – сильное государство, что азербайджанские солдаты и офицеры – бесстрашные, профессионалы. Показали, что у нашей страны сильная армия, и продемонстрировали, что азербайджанский народ никогда не мирился и не смирится с этой оккупацией. Спустя два года после апрельских боев была проведена успешная нахчыванская операция. Еще большая, чем в 2016 году, в несколько раз большая территория перешла под наш контроль и была освобождена от оккупантов. Сегодня мы контролируем стратегические пути, коммуникации, проходящие через территорию Армении. Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь. Мы хотим мирного урегулирования конфликта. Мы не хотим, чтобы были шехиды, не хотим, чтобы молодые люди становилась шехидами. Для мирного урегулирования конфликта необходимы и политическая, и экономическая, и военная мощь. Сегодня эти три фактора есть и они ведут нашу страну в будущее.

Дорогие братья, сестры, бабушки, дедушки, хочу еще раз выразить вам глубокое почтение. Вы вырастили замечательных сыновей для Родины. Вы были опорой для своих близких. Вы можете гордиться своими сыновьями-шехидами. Весь азербайджанский народ гордится нашими шехидами. Шехиды всегда живут и вечно будут жить в наших сердцах. Спасибо.

В заключение была сделана фотография на память.

Отметим, что внимание и забота о семьях шехидов – одно из важных направлений политического курса Президента Ильхама Алиева. До сих пор этой категории граждан были предоставлены 6654 квартиры, 6144 легковых автомобиля, а в прошлом году - 626 квартир. В этом году этим гражданам планируется предоставить как минимум 800 квартир. Размер президентской пенсии, выплачиваемой семьям шехидов и инвалидам войны, Национальным героям, за минувший период регулярно повышался, было обеспечено предоставление ежемесячных социальных пособий детям этой категории людей. Таким образом, социальная защита семей шехидов с каждым годом улучшалась, меры, осуществляемые главой государства в этой области, всегда с большим одобрением и удовлетворением воспринимались общественностью. К таким мерам относится и первый Указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым после победы на состоявшихся в 2018 году президентских выборах. Этот Указ, предусматривающий предоставление единовременной выплаты семьям шехидов, являясь важнейшей мерой в улучшении их социальной защиты, должен восприниматься как один из самых гуманных шагов, служащих дальнейшему повышению благосостояния граждан страны.

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