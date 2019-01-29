Азербайджанская ассоциация обратилось к ЕС в связи с предвзятым отношением к стране

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Ассоциация изучения общественных проблем направила Европейскому союзу обращение в связи с предвзятым отношением в последние годы к Азербайджану со стороны членов Европарламента.

В обращении отмечается, что на протяжении уже более 30 лет Армения проводит захватническую политику в отношении Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

«20 процентов азербайджанских территорий оккупировано вооруженными силами Армении. Более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель. Несмотря на то, что Армения, которая стала моноэтнической страной, грубо нарушает права человека, нас удивляет позиция европейских парламентариев как сторонних наблюдателей. Убийство в преддверии Стамбульского саммита ОБСЕ в 1999 году в Армении премьер-министра, спикера парламента и других руководящих должностных лиц ворвавшимися в парламент вооруженными террористами, загадочное убийство в тюрьмах заключенных, а также представителей оппозиционных партий и другие события свидетельствуют о том, что в этой стране царит самоуправство», - говорится в обращении.

В обращении содержится требование положить конец такого рода предвзятому подходу, не применять в отношении стран двойные стандарты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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