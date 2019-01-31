Президент Ильхам Алиев: Встречи в рамках ВЭФ показали готовность крупных компаний инвестировать в сферу энергетики Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Встречи, проведенные мною в рамках Всемирного экономического форума, еще раз показывают, что крупные компании готовы вкладывать инвестиции в сферу энергетики Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического

развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, в принципе, все основные вопросы, связанные с инфраструктурой, нашли свое решение. «Но этот процесс будет продолжаться. Что касается электроэнергии, то, как я уже отметил, сейчас мы полностью обеспечиваем себя и экспортируем в большом объеме. Но есть необходимость в строительстве новых электростанций, так как рост нашего промышленного потенциала, численности населения, развитие сельского хозяйства, создание крупных промышленных кластеров требуют увеличения производства электроэнергии. В этом году мы планируем открыть в Баку большую электростанцию. Ожидается открытие станции «Шимал 2» мощностью 400 мегаватт. В то же время была проделана работа, связанная со строительством в Баку новой станции мощностью 300, 350, а может и 400 мегаватт. В настоящее время идут уточнения, строительство станции еще больше укрепит наш энергетический потенциал. Параллельно с этим, проведя восстановительные и ремонтные работы на действующих станциях, мы можем значительно повысить их потенциал. Предварительные подсчеты показывают, что мы можем получить дополнительные мощности примерно в 500 мегаватт», - сказал глава государства.

«Таким образом, если все эти три вопроса найдут решение, а я уверен, что так оно и будет, то мы будем производить дополнительно 1500 мегаватт электроэнергии, обеспечим растущий внутренний спрос, а также будем экспортировать и приносить нашей стране валюту. Параллельно должна проводиться работа, направленная на создание возобновляемых источников энергии. В первую очередь, строительство гидроэлектростанций, солнечных и ветряных станций. Сейчас иностранные инвесторы проявляют интерес к этой сфере. Встречи, проведенные мною в рамках Всемирного экономического форума, еще раз показывают, что крупные компании готовы вкладывать инвестиции в данную сферу, думают об этом. Считаю, что это очень позитивный факт. Потому что сегодня в этой области созданы новые технологии, которые значительно повышают эффективность. Думаю, местным компаниям также обязательно следует обратить внимание на эти дела.

Уровень газификации в стране составляет 95 процентов. Однако, конечно, это не означает, что нас это устраивает. Есть села, куда все еще не проведен газ. Поэтому данный процесс будет продолжен. Несмотря на то, что в мире не так много стран, проводящих такую газификацию. То есть, в последние годы мы решили основные проблемы, связанные с газификацией. Основная задача сейчас – продолжить данный процесс и повысить качество газа. Порой возникают перебои, иногда газ не подается в необходимом объеме. Этот вопрос постоянно должен находиться в центре внимания, чтобы никаких недостатков здесь не было», - отметил Президент Азербайджана.

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