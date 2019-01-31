Президент Ильхам Алиев: Предстоящая в Азербайджане работа значительно повысит объем ненефтяного экспорта (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Предстоящая в Азербайджане работа значительно повысит объем ненефтяного экспорта.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

«Сельское хозяйство и промышленное производство занимают особое место в четвертой программе. Конечно, инфраструктурные проекты также находятся в центре внимания. Однако, как я уже отметил, значительная часть их завершилась или же завершится. Поэтому реальный сектор экономики, сельское хозяйство, усиление промышленного потенциала являются одним из основных вопросов. Задействованы различные механизмы, выдвинуты различные инициативы. Одна из них – механизм поощрения инвестиций. С начала решения этого вопроса мы получили прекрасные результаты. По программе поощрения инвестиций реализовано 107 проектов. В целом, предусмотрено реализовать 332 проекта. Инвестиции, которые будут вложены в реализацию данных проектов, составляют 2,8 миллиарда манатов. То есть, если бы мы не задействовали механизм поощрения инвестиций, то и эти средства не были бы вложены. В рамках данных проектов будет открыто дополнительно 12 тысяч новых рабочих мест.

Конечно, очень большую роль в развитии промышленного потенциала играют промышленные зоны, промышленные парки. Сегодня Азербайджан превратился в современный промышленный центр. Уверен, что работа, которая будет проделана в этой области, обеспечит развитие ненефтяного сектора страны, значительно повысит объем ненефтяного экспорта», - сказал Президент Азербайджана.

«В центре внимания постоянно находится, конечно, и работа в области нефтяной промышленности. Как я уже отметил во вступительном слове, здесь реализуются мегапроекты. Однако параллельно с этим стабильным должно оставаться внутреннее производство, то есть добыча SOCAR нефти и газа. В прошлом году в Азербайджане было добыто 38,8 миллиона тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа, реализованы крупные проекты. Уверен, что реализация проекта «Южный газовый коридор», ввод в строй которого намечен на 2020 год, принесет нам дополнительно большие доходы.

Конечно, в области промышленности наше внимание направлено в то же время на ненефтяной сектор. В этой области также есть хорошие результаты. В минувшем году наша ненефтяная промышленность выросла на 9,1 процента. Это говорит о том, что работа в данной сфере проводится на высоком уровне. Сумгайытский химический промышленный парк, Сумгайытский технологический парк, Мингячевирский парк легкой промышленности, создание промышленных предприятий в Гяндже, Нефтчалинского, Гаджигабульского, Масаллинского, Сабирабадского промышленных кварталов являются серьезными шагами в этой области. В дальнейшем промышленные зоны будут созданы и в других городах», - добавил глава государства.

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