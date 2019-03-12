Сиявуш Новрузов: Осуществляемые в Азербайджане социально-экономические меры были предусмотрены еще год назад

БАКУ /Trend/ - Осуществляемые в Азербайджане социально-экономические меры были предусмотрены заблаговременно, еще год назад.

Об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), глава парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новрузов напомнил, что 11 апреля прошлого года в Азербайджане были проведены президентские выборы: «В предвыборный период члены агитационной группы кандидата от ПЕА провели многочисленные встречи на местах, на которых были собраны предложения, пожелания и беспокоящие граждан вопросы, которые впоследствии были оформлены в виде программы. Эта программа была представлена как избирательная платформа. Позднее, когда обсуждался государственный бюджет страны, были подняты и эти вопросы. Они все были учтены, из бюджета были выделены средства на решение этих проблем. То есть, решение всех этих вопросов было предусмотрено заранее, и как видно, осуществляется на высоком уровне».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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