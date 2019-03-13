Азербайджанские военные обучат турецких коллег управлять С-300

13 марта 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 турецкие военнослужащие планируют пройти соответствующий курс в Азербайджане, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Уже начался отбор около 100 военнослужащих министерства национальной обороны и Генштаба ВС Турции, которые будут участвовать в тренинге.

До отъезда в Россию они прибудут в Азербайджан, где ознакомятся с зенитно-ракетными комплексами С-300.

К концу весны турецкие военнослужащие отправятся в Россию, и вернутся в Анкару уже в январе 2020 года.

Отметим, что в июле текущего года Турция приобретет у России ЗРК С-400.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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