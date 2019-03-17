В Азербайджане началось исполнение распоряжения Президента Ильхама Алиева о помиловании

БАКУ /Trend/ - 16 марта началось исполнение распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым, о помиловании ряда осужденных.

Как сообщает Trend, Распоряжение о помиловании в целом распространяется на 431 человек.Из 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.

Среди помилованных бывший председатель Общественного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов, члены движения "Нида" Гияс Ибрагимов, Байрам Мамедов, Илькин Рустамзаде, бывший заместитель заведующего Ясамальским филиалом ОАО "Техникабанк" Эльнур Сеидов, заместители председателя Партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы и Фуад Гахраманлы, экс-министр здравоохранения Али Инсанов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Туран)

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