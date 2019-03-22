Распоряжение о помиловании является частью политики Президента Ильхама Алиева, опирающейся на принципы милосердия и гуманизма - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, подписав распоряжение о помиловании, подарил безграничную радость сотням семей, сказала Trend депутат, директор Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана имени академика Зии Буньядова, академик Гевхар Бахшалиева.

«Древний греческий философ Сократ в ответ на вопрос «Что такое человечность?» сказал «Умение прощать». В этом смысле шаг, предпринятый Президентом Ильхамом Алиевым к празднику Новруз, является ярким примером нравственного величия, основанного на многовековых культурных традициях нашего народа, и является актом гуманизма. Очень хотелось бы, чтобы именно это распоряжение о помиловании усилило атмосферу мира, единства, солидарности, чтобы все наше общество еще теснее сплотилось вокруг единой идеи – идеи азербайджанства», - отметила депутат.

Бахшалиева подчеркнула, что необходимо сохранять национальное единство и общественно-политическую стабильность. «Нельзя допускать того, чтобы какие-либо недовольства или же личные амбиции раскалывали наше общество, и чтобы этим воспользовались силы, которые недолюбливают наш народ и страну. Перед всеми нами стоят очень важные задачи, такие как восстановление территориальной целостности, сохранение независимости, всестороннее развитие нашей страны», - сказала депутат.

Бахшалиева добавила, что глава государства подписанием этого распоряжения еще раз доказал, что является Президентом каждого гражданина страны, а также то, что Азербайджан привержен принципам прав и свобод человека и работа в этой сфере постоянно совершенствуется. «Конечно, это является частью политики Президента Ильхама Алиева, опирающейся на принципы милосердия и гуманизма, проводимых им реформ. Как вы знаете, можно сказать, в преддверии каждого праздника Новруз глава государства предпринимает данный шаг», – добавила депутат.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от отбывания оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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