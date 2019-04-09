Президент Ильхам Алиев: Рост численности населения Азербайджана за последние 15 лет на 1,7 миллиона человека увеличивает мощь страны

БАКУ /Trend/ - Рост численности населения Азербайджана за последние 15 лет на 1,7 миллиона человек увеличивает нашу силу, мощь страны.

Об этом во вторник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, во время встречи вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой с родителями 10-миллионного жителя Азербайджана Рауфом Гасановым и Нигяр Оджаговой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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