Президент Ильхам Алиев подписал указ, предусматривающий возобновление таможенного аудита в сфере предпринимательства

10 апреля 2019 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменения в указ «О применении закона «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» от 20 октября 2015 года и дополнительных мерах по государственному регулированию проверок, проводимых в сфере предпринимательства» от 26 октября 2015 года.

Согласно указу, к пункту 1.1 указа «О применении закона «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства» от 20 октября 2015 года и дополнительных мерах по государственному регулированию проверок, проводимых в сфере предпринимательства» после слов "налоговым проверкам" добавляются слова ",таможенному аудиту".

Согласно этим изменениям, приостановление проверок в сфере предпринимательства теперь не будет относиться к таможенному аудиту.

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