Кямран Иманов: Принятые Президентом Азербайджана важные решения являются началом нового этапа в развитии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начала работу конференция «Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и домыслы армян», посвященная отмечаемому 23 апреля Всемирному дню книги и авторского права, сообщает в пятницу Trend.

Открывая конференцию, председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов рассказал о значении Всемирного дня книги и авторского права и отмечаемого 26 апреля Международного дня интеллектуальной собственности.

По его словам, главная цель проводимых в эти дни встреч, «круглых столов», конференций, симпозиумов заключается в поддержке формирования культуры в сферах интеллектуальной собственности, авторских прав, информирования о неоценимом значении интеллектуальной собственности в стимулировании новаторских и креативных факторов в обществе знаний.

Отметим, что Всемирный день книги и авторского права отмечается в Азербайджане с 1997 года, Международный день интеллектуальной собственности - с 2001 года.

Решением ЮНЕСКО мероприятия в рамках Всемирного дня книги и авторского права посвящены в этом году теме особого значения литературы и чтения.

«Концепция экономических реформ Президента Ильхама Алиева приносит успешные результаты, наблюдается рост азербайджанской экономики. Все это осуществляется в ходе революционных реформ по улучшению социально-экономического положения населения. Существенное повышение зарплат, пенсий, всех видов социальных пособий, а также другие шаги, предпринимаемые главой государства, встречаются с большим одобрением. Принятые Президентом Азербайджана важные решения являются началом нового этапа в развитии Азербайджана. Если говорить словами, с которыми Президент Ильхам Алиев обратился в поздравлении к азербайджанском народу в связи с праздником Новруз, «с ростом нашей экономической мощи социальные вопросы будут решаться в еще более широком масштабе», - сказал Кямран Иманов.

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