Состоялось открытие нового КП авиабазы ВВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

25 апреля 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы, проводимые в сфере повышения уровня боевой готовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС), сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства сегодня приняли участие в открытии нового объединенного командного пункта авиабазы ВВС и ознакомились с созданными здесь условиями.

Руководство министерства обороны почтило память и возложило цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части.
Генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства осмотрели новую навигационную систему, предназначенную для контроля и управления полетами, учебные помещения учебно-тренировочного полигона ВВС, а также другие служебные и административные объекты.

Министр наблюдал за занятиями расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), а также технических составов подразделений ПВО и радиотехнических подразделений сухопутных войск, побывал в пункте управления ЗРК С-125.

Министру обороны было доложено, что основным предназначением объединенного командного пункта, оснащенного современным оборудованием, произведенным компаниями Турции, Израиля, США, Франции, Великобритании, Норвегии и ряда других стран, является управление полетами различных видов военной авиации, а также беспрерывное обеспечение точного и эффективного выполнения боевых задач.

Затем руководству министерства обороны был представлен обзорный брифинг о деятельности объединенного командного пункта.

Осмотрев также учебно-тренировочные самолеты «Супер Мушшак» и тренажерные залы, министр обороны довел до личного состава задачи, возложенные Верховным главнокомандующим в сфере армейского строительства, и дал соответствующие указания командованию в связи с повышением уровня боеготовности личного состава и профессионализма военных пилотов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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