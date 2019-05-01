Президент Ильхам Алиев: Искусственные препоны на пути желающей инвестировать в Азербайджан компании неприемлемы (версия 2)

1 мая 2019 18:36 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 23:27 30 апреля)

БАКУ /Trend/ - В некоторых случаях, когда та или иная местная либо иностранная компания хочет вложить инвестиции, ей создаются искусственные бюрократические и другие препоны. Это совершенно неприемлемо, этого нельзя допускать.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Я отметил, что сегодня Азербайджан предлагает свои возможности для вложения иностранных инвестиций, и это - очень важный вопрос для любой страны. Рад, что инвесторы проявляют большой интерес к ненефтяному сектору. Основной вопрос здесь заключается в устранении бюрократических препон. Мы должны привлечь потенциального инвестора, искать его, убедить, чтобы он вкладывал инвестиции в Азербайджан. Однако в некоторых случаях, когда та или иная местная либо иностранная компания хочет вложить инвестиции, ей создаются искусственные бюрократические и другие препоны. Это совершенно неприемлемо, этого нельзя допускать. Привлечение инвестиций является одним из основных условий для экономического развития любой страны. В Азербайджане вкладываются и должны вкладываться государственные инвестиции. Но мы должны стараться, чтобы частный сектор охотнее вкладывал инвестиции. Мы добиваемся и добьемся этого. Государство всегда будет оказывать поддержку в этой сфере", - сказал глава государства.

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