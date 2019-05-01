Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина по итогам социально-экономического развития в I квартале 2019 года и предстоящим задачам (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во вторник под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева:

- В январе нынешнего года при обсуждении итогов 2018 года я выразил уверенность в том, что 2019 год будет успешным для нашей страны. После прошлогодних президентских выборов мы вступили в новый этап реформ. Накануне президентских выборов были анонсированы реформы и предприняты очень серьезные шаги по их целенаправленному осуществлению, проведена подготовительная работа. Достигнутые в первом квартале нынешнего года социальные и экономические результаты свидетельствуют о том, что мы находимся на правильном пути, альтернативы реформам нет. В последние годы на различных этапах проводились реформы, в результате которых наша страна развивалась. В последние 15 лет в мире не было второй страны, развивавшейся в экономическом отношении так, как Азербайджан. В нашей стране были реализованы крупные инфраструктурные проекты, улучшилось благосостояние людей, создана прочная основа для дальнейшего развития республики.

Как вам известно, первый Указ, подписанный мною после президентских выборов, был связан с социальной защитой семей шехидов. Это был очень серьезный Указ, в результате исполнения которого более 12 тысяч семей шехидов получат от государства средства в размере 11 тысяч манатов. Процесс предоставления средств уже начался. Конечно, нам предстоит очень серьезно поработать для продолжения реформ, мы постоянно должны находиться в развитии, поиске. Мир меняется, меняется ситуация, перед нами возникают новые вызовы. Поэтому мы всегда должны смотреть вперед, чтобы развивать нашу страну и сделать развитие устойчивым и долгосрочным.

Позитивные перемены, произошедшие в экономике Азербайджана с начала года, усиливают наш потенциал, высоко оцениваются населением и создают нам условия для получения дополнительных финансовых ресурсов. В первом квартале бюджетные поступления серьезно выросли – более чем на 200 миллионов манатов. Более 150 миллионов манатов из них мы получили в налоговой, а свыше 50 миллионов манатов – в таможенной сфере. Отрадно, что налоговым органам удалось собрать больше налогов с ненефтяного сектора – 136 миллионов манатов. Это – наглядный пример реформ. Предприниматели также знают, что должны полностью выплачивать государству налог. В результате прозрачности и нового подхода мы получили в первом квартале дополнительные средства в крупном размере. Конечно, это позволило нам направить данные средства в первую очередь в социальную сферу.

В последние годы были предприняты очень серьезные шаги и в социальной, и в инфраструктурной сферах, и в направлении улучшения благосостояния людей. Уверен, что рост бюджетных поступлений будет наблюдаться на протяжении всего года. Об этом позволяют говорить проводимые реформы и принципы нового подхода. Таким образом, у нас будет сформирован дополнительный финансовый ресурс.

Политика, проводимая в экономической и социальной сферах, проявляется и в цифрах. Таким образом, в первом квартале года валовой внутренний продукт увеличился на 3 процента. Это – самый высокий показатель за последние несколько лет, и уверен, что до конца года эта цифра еще больше возрастет, потому что проводимая работа дает основание говорить об этом. Промышленное производство увеличилось на 4,4 процента. Это тоже хороший показатель. Но еще лучшим показателем является то, что промышленное производство в ненефтяном секторе выросло на 15,6 процента. Вот результат проводимой работы, и рост промышленного производства, особенно в ненефтяном секторе, - наглядный пример нашей политики. Сельское хозяйство увеличилось на 3,6 процента, а доходы населения – на 5,5 процента. Инфляция находится на низком уровне – 2,1 процента. В экономику страны вложено 2,8 миллиарда долларов инвестиций. Из них 2 миллиарда вложены в ненефтяной сектор. Мы и здесь видим позитивную динамику. Потому что наша основная цель, основная задача – развитие ненефтяного сектора. Привлечение инвестиций, конечно, является очень важным вопросом для любой страны, в том числе и для нас. Если в прежние годы обеспечивалось больше инвестирование нефтегазового сектора, то в настоящее время мы видим это в ненефтяном секторе, и это тоже результат проводимой работы. Потому что в Азербайджане улучшается бизнес-среда, создаются лучшие условия для вложения инвестиций, государство на должном уровне защищает как местные, так и иностранные инвестиции. Таким образом, привлекая внутренние и иностранные инвестиции, мы развиваем нашу страну. Конечно, главную роль для перспектив инвестирования Азербайджана играют проводимые нами реформы. Как вам известно, Всемирный банк в отчете Doing Business удостоил Азербайджан 25-го места. В течение года мы продвинулись на 32 ступени и вошли в десятку самых реформаторских стран. Разумеется, иностранные инвесторы, а также местные предприниматели видят и знают это. Таким образом, уверен, процесс вложения инвестиций в Азербайджан будет обеспечиваться и впредь.

Таким образом, основные экономические и социальные показатели позитивны, динамика обеспечивается. Дополнительные доходы позволяют нам быть более активными в решении социальных вопросов и выполнять еще большую работу. Как вам известно, с начала года был представлен, утвержден очень объемный социальный пакет, подписаны соответствующие указы. К подготовке данного процесса мы приступили с прошлого года, и на церемонии инаугурации после президентских выборов мною по существу были даны указания, связанные с предстоящей работой, определены контуры нового подхода. Дополнительные финансовые средства позволяют нам еще более усилить социальную сферу. Минимальная заработная плата и минимальная пенсия увеличились примерно на 40 процентов, социальные пособия – в среднем в два раза, пособие, выплачиваемое вынужденным переселенцам, - на 50 процентов, выросли стипендии студентов, пособия, предоставляемые семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны. За счет чего? Конечно же, за счет реформ. Потому что мы работаем более эффективно, обеспечиваем прозрачность, улучшается бизнес-среда. Это позволяет нам решать данные вопросы.

Еще один важный вопрос был связан с проблемными кредитами. Этот вопрос в Азербайджане был решен на самом высоком уровне. Как вам известно, несколько лет назад в результате резкого – почти в 4 раза – падения цен на нефть страны-экспортеры нефти столкнулись с большими трудностями. Национальная валюта в этих странах, в том числе в Азербайджане, обесценилась. Это было неизбежно. Но нам за короткий срок удалось стабилизировать ситуацию. В 2016-2017 годах были предприняты шаги по обеспечению экономической и макроэкономической стабильности. Хотя инфляция в те годы была высокой. Однако мы смогли стабилизировать ситуацию и создали, таким образом, основу для развития. Естественно, с ростом наших экономических и финансовых возможностей мы, в первую очередь, решили, причем на самом высоком уровне, этот беспокоивший граждан вопрос. В нескольких странах были предприняты определенные шаги по данному вопросу, не хочу сравнивать. Но могу сказать, что в Азербайджане он решен в самой широкомасштабной и удовлетворяющей граждан, справедливой форме. Почему? Потому что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Мы делаем все возможное для благосостояния гражданина Азербайджана. Таким образом, этот вопрос, беспокоивший сотни тысяч людей, также был успешно решен. То есть, процесс выплаты компенсаций начался и, уверен, в короткий срок завершится.

Еще один вопрос был связан с построенными в свое время, но не принятыми в эксплуатацию домами. Граждане, проживающие в многоквартирных зданиях, испытывали трудности, так как документирования, связанного с этими зданиями, не проводилось, были определенные недостатки. Поэтому был подписан Указ по данному вопросу, и сейчас работает комиссия. Процесс документирования домов, квартир уже начался. Недавно я дал указание ускорить эту работу и как можно скорее устранить просчеты, чтобы этот вопрос также нашел решение.

Таким образом, в результате проделанной работы три миллиона человек в той или иной форме воспользовались подписанными указами, улучшилось материальное положение граждан, нашли решение беспокоившие их проблемы. В будущем мы продолжим предпринимать шаги в этом направлении. Уверен, что все стоящие перед нами задачи будут успешно решены. В этом есть полная уверенность. Страна успешно развивается. В нашей стране обеспечивается стабильность. Гарантом стабильности является азербайджанский народ. Поддержка нашей политики придает нам силы. Конечно, мы с еще большей уверенностью и оптимизмом смотрим вперед, в будущее, потому что все стоящие перед страной задачи выполняются.

В январе нынешнего года была принята четвертая Государственная программа по социально-экономическому развитию регионов. Это тоже очень важное событие. Третья программа была успешно перевыполнена. В результате исполнения трех программ нашли решение многие важные вопросы, в том числе в области социальной инфраструктуры. Построено и отремонтировано более 3200 школ. Школьный фонд у нас близок к 5000. Значительная их часть реконструирована, и этот процесс продолжается. Построены и реконструированы более 640 медицинских учреждений. Сегодня, можно сказать, во всех наших городах есть больницы, оснащенные самым современным оборудованием, за исключением нескольких городов, где в ближайшее время также будет проделана эта работа. В городе Баку проделана огромная работа в области здравоохранения, созданы новые больницы, медицинские учреждения.

Посмотрите, какая большая работа проделана в связи с инфраструктурными проектами. Сегодня Азербайджан является одной из лидирующих в мире стран по уровню газификации, который достиг 95 процентов. Мы проложили газовые линии в самые отдаленные горные села. Хотя в экономическом отношении это невыгодно. С существующими в Азербайджане низкими тарифами на газ мы никогда не сможем покрыть эти расходы. Должен также отметить, что тарифы на природный газ в Азербайджане – одни из самых низких в мировом масштабе, в два-три раза ниже, чем в ряде соседних стран. Отсутствие газа беспокоило людей. В настоящее время у нас остается около 3-4 процентов населенных пунктов, где нет газа. Мы проделаем и эту работу.

Инвестиции, вложенные в связи с электроэнергией, позволили нам не только обеспечить себя, но и экспортировать. Было время, когда нашу страну окутала тьма. Было время, когда в 12 часов ночи отключали телевизор, чтобы сократить расход электроэнергии. Мы получали электроэнергию из-за рубежа и кое-как обеспечивали себя. Сегодня мы экспортируем электроэнергию. Внутри страны вся эта работа проделана.

Прокладка дорог – проложено 15 тысяч километров автомобильных дорог. Сейчас эта работа ежегодно проводится во всех регионах, во всех районах, в том числе в городе Баку и бакинских поселках. Это приносит людям удобство, в то же время очень важно и для бизнеса, и для фермеров. Это приносит большую пользу во всех отношениях. Сегодня я отмечаю лишь часть Программы регионального развития. Это действительно стало большим поворотом, большим прогрессом.

Принятие четвертой программы – важное событие. Она будет реализовываться в течение пяти лет. В предстоящие годы мы проделаем работу, которую на сегодня пока еще не смогли выполнить, с тем, чтобы наша страна развивалась еще более уверенно и успешно.

В нынешнем году состоялось открытие крупных промышленных предприятий. Открытие двух крупных заводов – карбамидного завода и завода высокоплотного полиэтилена значительно укрепляет наш промышленный потенциал. На этих заводах созданы сотни новых рабочих мест. Работающие там граждане прошли обучение. Они посещали учебные курсы в нескольких странах. Большинство работающих там – молодые специалисты. Это – и новые технологии, и развитие ненефтяного сектора, увеличение нашего экспортного потенциала. Это еще раз показывает, что Азербайджан способен проделать большую работу в области промышленного производства. Конечно, промышленное производство в предстоящие годы будет одним из приоритетных вопросов для нас. Уверен, что и местные, и иностранные предприниматели проявят внимание к этим делам.

Сегодня становится все больше желающих вкладывать инвестиции из-за рубежа. Иностранные предприниматели обращаются. Мнение руководителей крупных компаний, с которыми я встречался в рамках недавнего визита в Китайскую Народную Республику, также очень позитивно. Сейчас они также проводят работу для инвестирования Азербайджана и проявляют к этому большой интерес.

С начала года мы провели в нашей стране несколько представительных международных мероприятий. В их числе хочу отметить VII Бакинский глобальный форум. Сегодня это - один из самых престижных форумов в мировом масштабе. В этом форуме принимали участие более 500 гостей из 50 стран. Среди них были около 50 действующих и бывших глав государств и правительств. Форум действительно является одним из выделяющихся мероприятий в мировом масштабе как по своему интеллектуальному потенциалу, так и по обсуждаемым вопросам.

В Баку по нашей инициативе состоялась встреча ОПЕК+. Как вам известно, Азербайджан является не только участником, но и, если так можно сказать, одним из авторов данной инициативы. Об этом свидетельствует заявление генерального секретаря ОПЕК во время его пребывания в Баку. Сам я никогда не говорил об этом. Однако он официально отметил, что еще в 2016 году, выступая на Давосском всемирном экономическом форуме, отвечая на вопрос в ходе панельного заседания, я сказал, что самым приемлемым вариантом для регулирования цен на нефть является совместная деятельность стран-членов ОПЕК и крупных стран, не являющихся членами ОПЕК. Они должны прийти к договоренности, чтобы цены на нефть оставались стабильными. Добычу необходимо сократить, и все должны соблюдать это. Только в этом случае цены на нефть могут возрасти. Если в то время цены на нефть составляли примерно 30 долларов, то сегодня они колеблются около 70 долларов.

То есть, Азербайджан и здесь вносит свой вклад. По нашему приглашению в Баку состоялась встреча стран-членов и не членов ОПЕК. Обычно эта встреча проводится в штаб-квартире ОПЕК, а в некоторых случаях - в других странах, в том числе в Баку.

В нынешнем году в Азербайджане по традиции состоялся Консультативный совет Южного газового коридора. Эта встреча также имеет огромный смысл, так как ежегодно проводимое данное мероприятие позволяет нам рассмотреть проделанную работу, а главное – провести обмен мнениями о предстоящей работе, составить план совместной деятельности. Таким образом, мы как бы составляем для себя план работы на год.

Проведены и другие важные мероприятия. Словом, Азербайджан с начала года успешно развивается во всех сферах. Среди социальных вопросов, конечно, в центре внимания постоянно находятся проблемы вынужденных переселенцев. В нынешнем году уже 810 семей вынужденных переселенцев переезжают в новый современный поселок. Этот процесс будет продолжаться. Это один из самых приоритетных вопросов для нас. Мы уделяем ему постоянное внимание.

Что касается урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то никаких изменений в нашей позиции нет. Наша принципиальная позиция заключается в том, что данный вопрос должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны, на основе постановлений и резолюций, принятых международными организациями, в соответствии с Хельсинкским заключительным актом, резолюциями Совета Безопасности ООН. Другого подхода нет. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет темой переговоров. Должен также отметить, что формат переговоров остается неизменным. Несмотря на то, что были некоторые попытки, но в результате нашей деятельности они были пресечены. Кроме того, заявление, с которым выступили 9 марта сопредседатели Минской группы, адресное, однозначное и еще раз свидетельствует о том, что сторон конфликта две. Поэтому, считаю, что эта тема уже нашла решение. Мы и дальше останемся на своей принципиальной позиции, будем укреплять нашу страну, армию. С начала нынешнего года в этом направлении также проделана большая работа, и она будет продолжаться.

Затем выступили помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр сельского хозяйства Инам Керимов и председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Глава государства выступил на заседании с заключительной речью.

Заключительная речь Президента Ильхама Алиева:

- Наши реформы продолжаются. Прозвучавшие сегодня в докладах мысли позволяют сказать, что реформы дают хорошие результаты. В связи с исполнением стратегических дорожных карт было сообщено, что за два года их исполнение составляет 52 процента. Это дает основание сказать, что данная важная программа будет исполнена до конца 2020 года, и, таким образом, мы достигнем продвижения во всех сферах, так как уже доложенные вопросы показывают, что по каждой сфере предпринимаются очень серьезные шаги. Наши бюджетные доходы растут, макроэкономическое положение стабильно, реформы дают результаты, улучшается бизнес-среда. То есть, мы видим успешные результаты реформ во всех сферах. Дают результаты реформы, проводимые в области сельского хозяйства, прекрасные результаты дает проводимая работа, связанная с обязательным медицинским страхованием. Эта программа реализуется уже два года, и люди довольны пилотными проектами, граждане довольны, повышается зарплата врачей. То есть, это – серьезные шаги, которые говорят о том, что мы должны предпринимать новые шаги в каждой сфере, привлечь в Азербайджан, применять самый прогрессивный мировой опыт и создать в конечном итоге модель еще более успешного развития.

В целом, могу сказать, что в настоящее время мы работаем над новой стратегией развития нашей экономики, этот процесс начался. К этому процессу будут привлечены ведущие международные специалисты, ученые, чтобы наша новая стратегия развития была успешной и привела к прекрасным результатам. Проделанная до сих пор работа создала прекрасную основу для этого. Мы реализовали основные инфраструктурные проекты. Как я уже отметил, в рамках очередной пятилетней программы – Государственной программы социально-экономического развития регионов мы осуществим все проекты, которые сегодня еще не смогли реализовать. Это – прочная основа. Мы должны построить и строим на этой основе новую модель экономического развития. У нас есть и опыт, и воля. Могу сказать, что ведущие международные финансовые структуры поддерживают нашу политику. Мои многочисленные встречи с руководителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка и других влиятельных финансовых структур показывают, что эти структуры оказывают огромную поддержку проводимым реформам. Они со своей стороны хотят и дальше оказывать поддержку, вместе с нами выполнять эту работу. Мы тоже хотим этого, и их опыт, работающие в данных структурах специалисты, конечно же, будут привлечены к этой работе. Таким образом, мы должны успешно завершить реализацию нынешних дорожных карт, разработать и представить новую программу, охватывающую 2021-2025 годы.

Что касается других вопросов, то до конца года будет продолжаться процесс модернизации, связанный с электроэнергией. Идет работа по усилению потенциала действующих станций. В результате работ по реконструкции, восстановлению, модернизации мы сможем получить на существующих станциях, по меньшей мере, 400-500 мегаватт дополнительных энергетических мощностей. Все расчеты уже проведены, и уверен, что мы добьемся успеха в этом деле. Таким образом, считаем, что только в результате модернизации будет создана новая крупная станция. Если добавить к этому строительство станции «Шимал-2», - ее мощность также составит примерно 400-500 мегаватт, - то наш энергетический потенциал еще больше возрастет, и растущий промышленный потенциал нашей страны, увеличивающееся население, конечно, и в будущем будут надежно обеспечиваться электроэнергией.

Во вступительном слове я отметил, что газификация в Азербайджане находится на самом высоком уровне, и в этом году также проводится работа, связанная с газификацией. Мы должны максимально использовать возможности, чтобы проложить газовые линии в поселки и села, которые пока еще не получают газ. В городах давление газа в некоторых местах низкое, по этому вопросу были даны соответствующие указания, проводится работа с тем, чтобы населению подавался качественный газ. В то же время необходимо положить конец и порой необоснованным делам со стороны «Азеригаза». Мне сообщают, что «Азеригаз» в одностороннем порядке применяет какие-то правила, создавая в некоторых случаях проблемы для людей. Этому должен быть положен конец, и здесь должны быть максимальная прозрачность, справедливость, потому что с мест поступают сигналы о том, что есть проблемы, связанные и со счетчиками, и с качеством газа. Все это должно быть полностью устранено. Во всех сферах – в подаче электроэнергии, питьевой воды, природного газа должны быть максимальная прозрачность и справедливость.

В связи с реализацией проектов питьевой воды могу сказать, что на сегодняшний день данные проекты завершились в 38 городах. Мы проложили линии чистой питьевой воды в 38 городов, которые в прежние годы не обеспечивались водой. Качество воды соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения. До конца нынешнего года эти проекты должны завершиться еще в 5 городах, а в 12 городах работы продолжаются. В предстоящие годы они тоже завершатся.

В последние годы широкий размах приобрело осуществление мелиоративных мер. В течение нескольких лет мы проложили водные линии на сотни тысяч гектаров новых земель. В этом году мы проведем воду, по меньшей мере, еще на 70 тысяч гектаров и улучшим там мелиоративные меры. Необходимо проложить, как минимум, 1000 километров автомобильных дорог. Я говорю минимум потому, что мы поставили эту цель в начале года. Однако поступающие с мест предложения и обращения дают основание сказать, что эта проблема все еще существует, несмотря на то, что мы проложили 15 тысяч километров автодорог. Поэтому и в Баку, и в бакинских поселках, - как вы знаете, эта работа приняла широкий размах, - и в регионах будут приняты дополнительные меры. Этот процесс должен быть согласован с прокладкой водных линий. В первую очередь необходимо проложить коммуникации, линии водоснабжения, а затем - дороги. То есть, мы проводим эти работы параллельно.

Я отметил, что сегодня Азербайджан предлагает свои возможности для вложения иностранных инвестиций, и это - очень важный вопрос для любой страны. Рад, что инвесторы проявляют большой интерес к ненефтяному сектору. Основной вопрос здесь заключается в устранении бюрократических препон. Мы должны привлечь потенциального инвестора, искать его, убедить, чтобы он вкладывал инвестиции в Азербайджан. Однако в некоторых случаях, когда та или иная местная либо иностранная компания хочет вложить инвестиции, ей создаются искусственные бюрократические и другие препоны. Это совершенно неприемлемо, этого нельзя допускать. Привлечение инвестиций является одним из основных условий для экономического развития любой страны. В Азербайджане вкладываются и должны вкладываться государственные инвестиции. Но мы должны стараться, чтобы частный сектор охотнее вкладывал инвестиции. Мы добиваемся и добьемся этого. Государство всегда будет оказывать поддержку в этой сфере.

В нынешнем году планируется строительство новых жилых зданий для вынужденных переселенцев. Как вам известно, в последние годы возведено более сотни городков для переселенцев. Мы уже более 10 лет, как ликвидировали палаточные городки и создали хорошие условия для вынужденных переселенцев . Однако есть еще переселенцы, живущие в тяжелом положении, и решение их проблем является одним из основных вопросов для нас. В прошлом году были построены новые современные дома, предоставлены квартиры 6 тысячам семей переселенцев. В начале этого года планировалось строительство квартир примерно для 6 тысяч семей переселенцев. Мы увеличим количество этих квартир, домов. Соответствующие указания уже даны, выделены дополнительные средства, и работы начались. Здесь справедливость тоже должна стать основным принципом, и сегодня этот принцип обеспечивается.

В этом году государство предоставит семьям шехидов, по меньшей мере, 800 квартир. В целом, государство обеспечило квартирами более 6500 семей шехидов. Инвалидам Карабахской войны в этом году будет предоставлено, по меньшей мере, 600 легковых автомобилей. На сегодняшний день предоставлено 6200 автомобилей. Должен также отметить, что такая практика в данном объеме существует только в Азербайджане. Мы последовательно проводим и должны проводить эту работу. Поэтому наша политика в этой области еще раз показывает, что в ее центре находится гражданин Азербайджана. Мы обязательно должны помогать и помогаем людям, живущим в тяжелом, сложном положении. Приведенные цифры являются наглядным подтверждением этого.

Создание рабочих мест должно стать постоянным процессом в Азербайджане. За последние 15 лет было создано 2 миллиона рабочих мест. В то же время население увеличилось за это время на 1,7 миллиона человек. Это – очень позитивный факт. Как вам известно, в этом году родился 10-миллионный гражданин. Нас уже 10 миллионов. Это – историческое достижение. Конечно, это усиливает нашу страну, повышает наш потенциал. Но в то же время растущее население – основное условие для создания инфраструктурных проектов, рабочих мест, потому что необходимо строить детские сады, школы, реализовывать инфраструктурные проекты. Инфраструктура, созданная в советское время, была рассчитана на тогдашнее население. Сейчас Баку вырос, увеличилось его население. Увеличилось население и в районах. Поэтому мы должны уделять этому вопросу постоянное внимание. К примеру, многие инфраструктурные проекты, в том числе проекты питьевой воды, рассчитаны до 2030 года с учетом растущей численности населения.

Еще раз говорю, инвестирование является основной задачей для создания рабочих мест. Созданные государством рабочие места просто приобретают социальный характер. Мы делаем и будем делать это. Однако частный сектор должен взять на себя данную миссию за счет вложения инвестиций. Как можно создать рабочие места, не вкладывая инвестиции?! Государство не может постоянно создавать рабочие места. Мы проводим эту работу просто для сокращения безработицы. Должен отметить, что в нынешнем году открываются 40 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Как мне сообщили, в этом году уже 35 тысяч человек обеспечены оплачиваемыми общественными местами. Это, еще раз говорю, социальная инициатива, социальная поддержка. Но частный сектор должен в первую очередь вкладывать инвестиции, создавать рабочие места и производить конкурентоспособную продукцию.

Одним из важных факторов, средств для создания рабочих мест, конечно, является программа самозанятости. Мы приступили и к этому. Эта программа получила большое одобрение. Мы намерены ежегодно привлекать к работе в рамках программы самозанятости около 7 тысяч человек. Однако поступающих с мест заявок гораздо больше. Нам следует учесть это и внести поправки в наш план. Конечно, это – вопрос, требующий не только финансовых средств, здесь есть многие технические вопросы, вопрос приобретения средств, кроме того, должен применяться механизм контроля. Порой после передачи гражданам определенных средств некоторые не могут рационально их использовать и упускают эту возможность. Поэтому здесь государство, конечно, должно давать рекомендации, - я знаю, что организуются тренинги, - в то же время должен осуществляться достаточно серьезный контроль. Программе самозанятости в Азербайджане принадлежит большое будущее с точки зрения и занятости, и экономического развития, и производства. Должен также отметить, что я поднимал этот вопрос и в ходе встреч с руководителями ведущих международных финансовых структур, к примеру, Всемирного банка, других банков, и они тоже проявляют большой интерес к этому. Мы должны привлечь их. У нас сейчас есть финансовые возможности. Но что касается опыта, у нас нет такого опыта, как у них. Потому что мы только приступили к этому делу, а они поощряют эту программу во всем мире. Поэтому программе самозанятости необходимо уделять постоянное внимание. Я неоднократно высказывался на эту тему. Именно потому, что это – очень важный вопрос.

Как я уже отметил, в нынешнем году были увеличены зарплаты, пенсии, и этот процесс будет продолжен. Я уже говорил, что мы постоянно держим в центре внимания этот вопрос. Как я уже сказал, за последние 15 лет зарплаты и пенсии выросли в разы. Однако это не может нас полностью устроить. Поэтому увеличение минимальной заработной платы, минимальной пенсии и других социальных пособий предусмотрено и впредь. В пределах возможностей мы будем делать это. Мы будем последовательно проводить нашу политику в данной сфере.

В связи с социальной инфраструктурой, - данный вопрос также постоянно находится в центре внимания, - должен отметить, что в нынешнем году будет построено или капитально отремонтировано около 100 школ, в том числе школы модульного типа. Это тоже приносит огромную пользу, в особенности, в отдаленных селах. Такие школы и создаются очень быстро, и отвечают высоким стандартам с точки зрения качества. Таким образом, считаю, что мы в нынешнем, в крайнем случае, в следующем году решим проблему аварийных школ. То есть, в Азербайджане не должно быть ни одной аварийной школы. В этом направлении проделана большая работа, и она будет продолжаться.

В этом году начнут функционировать около 10 новых центральных районных больниц. Таким образом, в Азербайджане не останется ни одного города, района, где бы не было медицинского центра, отвечающего самым современным стандартам.

Предусматривался ввод в действие трех олимпийских спортивных центров, один из которых уже открылся. Шесть миллионов человек пройдут медицинское обследование за счет государства. Это тоже наша инициатива, очень серьезный социальный шаг, от которого граждане получают пользу. Каждый гражданин в течение года должен следить за своим здоровьем и проходить обследование. Государство создало такие условия. Прежде всего, повсюду имеется современное оборудование. В то же время этот вопрос решается за счет государства.

Как я уже отметил, опыт 3 пилотных проектов, связанных с применением обязательного медицинского страхования, очень позитивен. В докладе также прозвучало, что в настоящее время мы готовы к реализации широкомасштабной программы. Это тоже станет очень серьезным социальным шагом.

Предусмотрены дополнительные меры по решению транспортно-хозяйственных проблем в городе Баку, совершенствуется городской транспорт. В нынешнем году планируется доставить в Баку 300 самых современных автобусов. Таким образом, это станет большим вкладом в развитие городского транспорта. В город будут доставлены новые вагоны метро. Будут установлены сотни новых лифтов. В государственном бюджете предусмотрены средства на эти цели. Продолжается процесс прокладки пригородной железной дороги. Это тоже значительно улучшит работу городского транспорта.

Идет активная работа по ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в этом году в Агсуинском, Исмаиллинском, Шамахинском районах. Мне регулярно докладывают. Будут построены и капитально отремонтированы тысячи новых домов. Государственные средства выделены. Еще раз хочу сказать: мы очень оперативно подошли к данному вопросу. Учитывая проблемы граждан, мы должны постараться, чтобы эта работа в скором времени завершилась. Хотя это тяжелая работа, в первую очередь необходимо провести анализ, должна поработать комиссия, следует установить объем причиненного ущерба и осуществить строительные работы. Конечно, это вопрос, требующий времени. В эту работу включились как государственные структуры, так и частный сектор. Сейчас работы приняли широкий размах. Ремонтируются дома граждан, строятся новые дома, в то же время началось возведение многоэтажных зданий. Мы должны постараться, чтобы данный вопрос также был решен за короткий срок. Я высказывал свое мнение по данному вопросу. Еще раз хочу сказать, в развитых странах эту работу выполняют страховые компании. Дома граждан застрахованы, они получают страховую выплату и сами строят себе дома. Учитывая то, что у нас это не так, государство берет данный вопрос на себя. Еще раз хочу сказать: Азербайджан является одной из стран, показывающих лучший пример с точки зрения и качества, и сроков, и оперативности, и заботы о гражданах.

Поэтому граждане Азербайджана могут быть уверены в том, что в самые тяжелые моменты государство рядом с ними. Государственные органы, представители центральных и местных исполнительных органов всегда должны проявлять внимание и заботу о гражданах, всегда быть рядом с ними. Руководителям соответствующих исполнительных органов и ответственным лицам было дано указание постоянно заниматься проблемами граждан. Главы исполнительной власти должны выезжать в поселки, села, выслушивать проблемы граждан, не оставаться безучастными к ним, создавать для них условия, поддерживать их, оказывать помощь. В этой сфере проводятся и будут проводиться очень серьезные реформы.

Вообще, есть большая потребность в проведении реформ в области управления. Я говорил об этом и сегодня, и в предыдущих выступлениях. Во всех сферах есть большое поле деятельности для развития. Во всех сферах. Если руководящие ими люди добросовестно подходят к своей работе, то и результат обязательно будет. Это обязательно будет высоко оценено и общественностью. Поэтому еще раз хочу сказать: представители местных и центральных исполнительных органов постоянно должны заниматься проблемами граждан.

Программу регионального развития мы в значительной степени сформировали на основе писем и заявок, поступивших с мест. Мы включили в государственную программу и решаем те проблемы, которые беспокоят людей. Но порой в реализации данных проектов бывают многие просчеты и недостатки. Их необходимо устранить. Конечно, общественный контроль должен стать еще сильнее.

Макроэкономическая ситуация в нашей стране стабильная. Я уже отметил, что инфляция находится на низком уровне – составляет чуть более 2 процентов. Курс маната стабилен. В таком случае, конечно, ни в коем случае нельзя допускать искусственного завышения цен. В ряде случаев повышаются цены на некоторые виды продукции. Никаких оснований для этого нет. Порой это носит сезонный характер. Но бывает, что цены завышаются искусственно. Сейчас в экономике страны наблюдается оживление. Покупательная способность людей растет. Мы видим это сегодня из статистических показателей. Видят и структуры, контролирующие потребительский рынок. Увеличиваются зарплаты, пособия, начались выплаты, связанные с проблемными кредитами. Но мы не можем позволить, чтобы этим воспользовались какие-то нечистоплотные люди, спекулянты, чтобы они искусственно завышали цены или же занимались какой-то монополизацией. Поэтому за потребительскими ценами должен быть постоянный контроль. Ни в коем случае нельзя допускать искусственного завышения цен. Соответствующим структурам необходимо очень серьезно заниматься этими делами.

В сфере промышленного производства хорошие результаты дает процесс создания крупных промышленных предприятий. Но мы должны постараться, чтобы малые и средние промышленные предприятия стали более активными, чтобы и новые создавались, и функционирующие промышленные объекты совершенствовали свою работу для производства конкурентоспособной продукции. Это – и рабочие места, и местное производство, и устранение зависимости от импорта. Большое значение в этом деле имеют промышленные парки. В промышленных парках, промышленных зонах у нас есть около 60 резидентов. В эти парки, зоны уже вложены инвестиции на сумму 3,3 миллиарда долларов. Если бы мы не создали промышленных парков, то и эти средства не были бы вложены. Там применяются льготные условия, инвесторы вкладывают средства, создают рабочие места, в итоге наша страна развивается.

Мы должны уделять больше внимания развитию строительного сектора. В настоящее время в строительном секторе наблюдается оживление. В нем работают тысячи, десятки тысяч людей. В настоящее время в городе Баку строится около 400 многоэтажных зданий. Это свидетельствует о том, что в данном секторе есть большое оживление, прогресс, увеличивается производство строительных материалов. То есть, строительные сектор является отраслью, имеющей огромное значение для экономики. Государство здесь, разумеется, полностью должно поддерживать предпринимателей, необходимо устранить все бюрократические препоны. Конечно, предприниматели тоже должны соблюдать под контролем государства все правила архитектуры и градостроения.

По линии Государственного агентства жилищного строительства успешно завершился первый проект социального жилья. Сдан в эксплуатацию Ясамальский жилой комплекс. Я был на открытии этого комплекса. А сейчас реализуется второй проект – в поселке Говсан. В настоящее время там строится около 3 тысяч квартир. Эта структура – ГАЖС была создана по моей инициативе, и это проект, носящий именно социальное значение. Строительство социального жилья создает условия для обеспечения квартирами тысяч семей. Это создает тысячи рабочих мест, в то же время придает большой импульс строительному сектору. То есть, посмотрите, сколько людей привлекает к этим работам, сколько предпринимателей обеспечивает работой строительство в одном только жилом комплексе около 3 тысяч квартир.

Было доложено о реформах, проводимых в сельском хозяйстве. Эта отрасль также постоянно находится в центре внимания. Как вы знаете, государство оказывает большую поддержку, помощь этой отрасли. На льготных условиях предоставляются удобрения, топливо, субсидии, техника. Могу сказать, что Азербайджан является одной из самых передовых стран в этой области в мировом масштабе с точки зрения оказания поддержки фермерам. Кроме того, с них не удерживаются налоги, за исключением земельного налога. То есть, данной отрасли оказывается максимальная поддержка. Уверен, что проводимые в этой области реформы приведут к еще более высоким результатам. Считаю, что нынешний рост в 3,6 процента отражает наш потенциал не полностью. Ведь столько всего делается – и мелиоративные меры, и государственная поддержка. Работа, проводимая в области фундуководства, виноградарства, хлопководства, зерноводства, плодоводства, овощеводства, прозвучала сейчас и в сделанном здесь докладе. То есть, наше производство и экспорт значительно увеличиваются. Считаю, что с учетом проделанной работы и реформ рост в сельском хозяйстве может быть еще выше.

Сельское хозяйство в Азербайджане должно стать технологической отраслью, здесь необходимо применять новые механизмы, в том числе механизм агрострахования. Параллельно нам следует подумать о реализации инвестиционных проектов в селах. Я поручаю Министерству сельского хозяйства, Министерству экономики, Министерству труда и социальной защиты населения поработать вместе. Можно создать и рабочую группу для подготовки предложений, связанных с реализацией инвестиционных проектов в селах. Такая программа может быть по каждому селу. Мы привлекаем инвестиции больше в города. Однако должна быть подготовлена новая концепция развития сел.

Конечно, мне хотелось бы отметить роль предпринимателей во всех этих делах. В последнее время в Азербайджане сформировался сильный класс предпринимателей. Я всегда поддерживаю предпринимателей, на многочисленных встречах с ними выражаю свою поддержку, их поддерживает государство, как льготными кредитами, так и рекомендациями и созданными условиями. Без инфраструктурных проектов предприниматель не мог бы вкладывать инвестиции. Если нет света, газа, дороги, то какой предприниматель может во что-то вкладывать средства. Мы создали это, вдобавок предоставили кредиты. На сегодняшний день предпринимателям предоставлены льготные кредиты на сумму более 2 миллиардов манатов. Только в этом году будут предоставлены кредиты в объеме 170 миллионов манатов, за счет ранее выданных и погашенных кредитов. Поэтому предприниматели и дальше должны быть активными, необходимо создавать новые предприятия, рабочие места. Я рекомендовал им создать дополнительные рабочие места на действующих предприятиях. Потому что государство создает 40 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Как мне сообщили, в этом году предприниматели откроют примерно 8 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест. Это не будет для них большой нагрузкой, но решит проблему занятости граждан. Обратите внимание, только за год государство и частный сектор создадут около 50 тысяч общественных рабочих мест. Конечно, мы ожидаем создания новых предприятий, новых промышленных участков, чтобы здесь было достаточно много рабочих мест.

В текущем году в регионах планируется создать пять центров «ASAN xidmət», таким образом, их количество достигнет 20-ти. Как мне сообщили, в Баку также есть потребность в строительстве новых центров, потому что объем функций «ASAN xidmət» и количество обращений растут, в некоторых местах возникают очереди. Мы создали «ASAN xidmət» именно для того, чтобы было легко, удобно, чтобы не было очередей, никаких нарушений, чтобы все было прозрачно. Мы добились этого. Коэффициент одобрения «ASAN xidmət» близок к 100 процентам. Но если учесть, что функции расширяются и количество обращений растет, то в некоторых местах возникают очереди. Поэтому я дал указание – выделены и первоначальные средства – создать в городе Баку дополнительно два центра «ASAN xidmət», таким образом, их количество достигнет 22-х.

Проделанная работа дает основание сказать, что мы находимся на правильном пути. В этом нет никаких сомнений. Реформы в экономической, социальной и во всех остальных сферах будут проводиться и впредь. Как вам известно, недавно был подписан соответствующий Указ, связанный с реформами в судебно-правовой сфере. Считаю, что его исполнение будет способствовать серьезному перелому и в этой сфере. То есть, мы должны идти вперед в любой сфере. В Азербайджане должны применяться новшества, положительный опыт, самый прогрессивный подход, какой только есть в мире. Необходимо учитывать, что наш нефтегазовый сектор также является большой поддержкой экономике. Надо учесть, что в настоящее время мы становимся одним из транспортных центров. Участие Азербайджана в недавно проведенном в Китае Форуме «Один пояс, один путь» еще раз показывает, что наша страна является составной частью этого важного проекта. Наши доходы будут расти, финансовые и экономические возможности станут еще больше.

Мы не должны довольствоваться достигнутыми успехами, постоянно должны смотреть вперед. Уверен, что мы успешно завершим и нынешний год. 2019 год будет успешным для нашей страны, нашего народа. Спасибо.

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