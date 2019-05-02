Позиция Саудовской Аравии в вопросах, в которых заинтересован братский Азербайджан, неизменна - посольство

2 мая 2019 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Позиция Саудовской Аравии в вопросах, в которых заинтересован братский Азербайджан, неизменна. Об этом говорится в сообщении посольства Саудовской Аравии в Азербайджане, передает в четверг Trend со ссылкой на посольство.

В сообщении говорится, что в последнее время в некоторых соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что якобы посол Саудовской Аравии в США заявила, что ее страна поддерживает проект резолюции о признании т.н. «геноцида армян», который направлен в Конгресс США.

«Посольство заявляет, что позиция Саудовской Аравии в вопросах, в которых заинтересован братский Азербайджан, неизменна. Распространенная информация не соответствует действительности, и посол Саудовской Аравии не встречалась с какими-либо членами Конгресса, и не давала комментариев по этому вопросу», - говорится в сообщении.

В сообщении посольства говорится, что, распространяя недостоверную информацию о Королевстве и его позиции, эти сайты и газеты пытаются в своих интересах и целях противопоставить мусульманские страны друг другу, внести раскол и разлад между ними.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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