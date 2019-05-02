Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил польского коллегу

2 мая 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил польского коллегу Анджея Дуду.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем Конституции. Азербайджано-польские связи имеют богатую историю и добрые традиции. Убежден, что нынешний высокий уровень межгосударственных отношений всегда будет оставаться прочной основой для успешного продолжения наших политических контактов, дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики и культуры. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши – благополучия и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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