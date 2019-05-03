Азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой завершились (ФОТО)

3 мая 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019» с боевой стрельбой завершились, сообщает в пятницу Trend.

Основной целью учений было достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышение уровня боеготовности личного состава и развитие навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран с проведением обмена опытом.

К совместным учениям были привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения ПВО и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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