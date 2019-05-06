Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании апелляционных советов в государственных юрлицах (версия 2)

6 мая 2019 23:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании апелляционных советов в юридических лицах, принадлежащих государству.

В указе говорится, что в принадлежащих государству юридических лицах будут созданы апелляционные советы.

Согласно указу, утверждается "Образцовое положение об Апелляционном совете юридического лица, принадлежащего государству".

Устанавливается, что под «юридическим лицом, принадлежащим государству» подразумевается акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или коммерческое юридическое лицо, действующее в другой организационно-правовой форме, 51 процент и более долей (акций) которых прямо или косвенно принадлежат государству, а также созданное государством некоммерческое юридическое лицо и юридическое лицо публичного права.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с данным указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом, и в течение пяти месяцев проинформировать об исполнении Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Апелляционному совету при Президенте Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.

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