Личный состав Службы госбезопасности Азербайджана почтил память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

7 мая 2019 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Личный состав Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сегодня посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память великого лидера Гейдара Алиева, сообщает во вторник Trend со ссылкой на СГБ.

Начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев, сотрудники Службы, офицеры и солдаты Н-ской воинской части СГБ возложили в Аллее почетного захоронения венок к могиле великого лидера, с уважением почтили его память.

Была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев имеет важные заслуги и в развитии органов безопасности Азербайджана. Неоценимы заслуги этой гениальной личности в выдвижении национальных кадров еще в советский период. Личный состав СГБ, который с гордостью и честью продолжает традиции славной школы, основу которой заложил великий лидер, с решимостью несет службу по надежной защите нашей независимости и государственности, каждый сотрудник Службы гордится этим. Сегодня наш народ твердо убежден, что под руководством достойного преемника политического курса Гейдара Алиева Президента Ильхама Алиева наша страна добьется новых успехов, азербайджанский солдат способен на высоком уровне выполнить любые поставленные задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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