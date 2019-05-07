Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автодороги Гобустан-Поладлы (ФОТО) (версия 2)

7 мая 2019 16:57 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в открытии автомобильной дороги Гобустан-Поладлы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана в 2018 году, на строительство автомобильной дороги Гобустан-Поладлы, соединяющей шесть населенных пунктов с населением пять тысяч человек, из инвестиционных расходов государственного бюджета Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана было выделено 6,4 миллиона манатов. Общая протяженность двухполосной дороги составляет 14,5 километра, а ширина проезжей части – шесть метров. В ходе строительства дороги четвертой технической категории были проложены семь водоотводных труб различного диаметра, в необходимых местах установлены дорожные знаки, указательные щиты, сигнальные столбы, нанесена дорожная разметка. Строительство дороги осуществлено в соответствии с технологической последовательностью и с высоким качеством. Дорога Гобустан-Поладлы позволит проживающим в этом регионе людям ездить в любом направлении республики по автомобильной дороге Баку-Шамахы-Евлах. Реализация проекта, наряду с обеспечением безопасности водителей, также сыграет важную роль в развитии экономики и сельского хозяйства в регионе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.

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