Фонд Гейдара Алиева проделал огромную работу по изучению и пропаганде наследия великого лидера - депутат

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева проделал колоссальную работу по изучению и пропаганде наследия великого лидера, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Гусейнов напомнил, что Фонд Гейдара Алиева функционирует на протяжении 15 лет: «За эти годы под руководством президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой проведена огромная работа по изучению и пропаганде наследия великого лидера Гейдара Алиева. В то же время Фонд достиг больших успехов в пропаганде в мире азербайджанской культуры, исторических, духовных ценностей. С другой стороны, Фонд Гейдара Алиева реализовал крупные социальные проекты. Фонд оказывает поддержку людям, нуждающимся в заботе, провел колоссальную работу для их лечения»

Депутат отметил и деятельность вице-президента Фонда Лейлы Алиевой: «Кампания «Справедливость к Ходжалы!», в целом, работа, проводимая в этой сфере, связаны с Фондом и именем Лейлы Алиевой».

Касаясь выступления Президента Ильхам Алиева на торжественной церемонии, посвященной 96-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, депутат обратил внимание на важные послания, связанные дальнейшими перспективами страны: «Глава государства еще раз выразил решительную позицию по территориальной целостности страны. Он заявил, что решение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана является принципиальной позицией государства. Также прозвучали мысли главы государства о дальнейшем укреплении армии. Глава государства выразил ценные мнения о нынешних и будущих достижениях страны по развитию в сферах промышленности и ИКТ».

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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