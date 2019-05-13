Азербайджанские депутаты примут участие в заседаниях комитетов ПАЧЭС в Батуми

13 мая 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава делегации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Эльдар Гулиев и депутат Афлатун Амашев отправятся во вторник в Батуми для участия в заседаниях комитетов структуры.

Как сообщает в понедельник Trend, на 53-м заседании комитета по политическим и правовым вопросам пройдут обсуждения роли института омбудсмена в деле укрепления демократии в странах-членах ПАЧЕС, а также пройдут обсуждения в рамках 52-го заседания комитета по экономике, торговле, технологиям и экологии и состоится утверждение проектов отчетов и рекомендаций.

На заседаниях будет заслушана информация о текущей деятельности ПАЧЭС, определены рабочий календарь Парламентской ассамблеи Организации, повестка, время и место проведения очередных заседаний.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов)

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