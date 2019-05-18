Депутат: Каждый азербайджанец должен поддерживать Президента на международных мероприятиях

18 мая 2019 06:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поднял на встречах в Бельгии вопрос территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Trend , об этом сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) депутат Хикмет Бабаоглу. По его словам, каждый азербайджанец должен поддерживать Президента на международных мероприятиях:

"Азербайджанцы должны проводить акции протеста против премьера страны-агрессора. В последнее время в этом направлении идет работа. Государственный комитет по работе с диаспорой предпринимает важные шаги в деле донесения до мира реалий Азербайджана".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Новости по теме
Азербайджанский депутат встал на защиту водителей
Общество 17 мая 22:26
Хикмет Бабаоглу: Визит Президента Ильхама Алиева в Бельгию внесет вклад в расширение отношений Азербайджана и ЕС
Политика 15 мая 10:11
Депутат: И на следующем этапе реформ в Азербайджане в центре внимания будет благосостояние гражданина
Общество 1 мая 20:08
Успехи Азербайджана серьезно беспокоят антиазербайджанскую сеть - депутат
Политика 22 апреля 11:29
Граждане высоко оценивают реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым - депутат
Политика 11 апреля 11:35
Газета "Ени Азербайджан" будет и впредь стараться достойно выполнять свою задачу - главный редактор
Политика 10 апреля 23:33
Лента новостей
Японские туристы эвакуированы с вулкана на Камчатке
Россия 06:20
В цветочном магазине в Азербайджане обнаружено 100 кг непригодного к употреблению мяса
Происшествия 06:11
Азербайджан и Вьетнам наладят сотрудничество в сфере туризма
Экономика 06:01
Грузинская компания инвестирует в разработку металлов 2 млн лари
Энергетика 05:57
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле
Турция 05:55
Зияфет Аскеров: Безопасность в Азербайджане обеспечивается на самом высоком уровне
Политика 05:49
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста своего советника
Другие страны 05:36
Ибрагимович дисквалифицирован на два матча за нападение на вратаря
Спорт 05:15
Moody's: Реализуемые реформы еще больше укрепят чистые кредитные позиции Азербайджана
Бизнес 05:00