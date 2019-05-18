Депутат: Каждый азербайджанец должен поддерживать Президента на международных мероприятиях

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поднял на встречах в Бельгии вопрос территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Trend , об этом сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) депутат Хикмет Бабаоглу. По его словам, каждый азербайджанец должен поддерживать Президента на международных мероприятиях:

"Азербайджанцы должны проводить акции протеста против премьера страны-агрессора. В последнее время в этом направлении идет работа. Государственный комитет по работе с диаспорой предпринимает важные шаги в деле донесения до мира реалий Азербайджана".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)