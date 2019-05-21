МИД Швеции: Новое соглашение между ЕС и Азербайджаном углубит двусторонние отношения

БАКУ/Trend/ - Новое соглашение о партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) углубит двусторонние отношения, сказали во вторник Trend в МИД Швеции.

«В настоящее время обсуждается новое соглашение между ЕС и Азербайджаном, которое углубит отношения между этой страной и государствами-членами ЕС. "Восточное партнерство" также является важным инструментом отношений», - сказали в министерстве.

Далее, говоря о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Швецией, в министерстве сказали, что в 2018 году объем экспорта из Швеции в Азербайджан увеличился на 25 процентов, а импорта - на 24 процента, что подтверждает положительную динамику двусторонней торговли.

«Швеция расширила свое присутствие в Азербайджане, открыв посольство в 2014 году. Это открывает новые возможности для расширения двусторонних отношений между двумя странами. Азербайджан также представлен посольством в Швеции. Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём посетила Азербайджан в феврале 2016 года, а в следующем году министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетил Швецию. На данный момент двусторонние визиты на высоком уровне не планируются. Однако 14 мая министры Вальстрём и Мамедъяров приняли участие в конференции высокого уровня по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства", где они обсудили вопросы сотрудничества в будущем», - сказали в МИД.

Напомним, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодняшний день двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к облегчению доступа азербайджанской продукции к рынкам ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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