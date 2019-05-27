Муса Гулиев: В Азербайджане созданы все условия для полного перехода на обязательное медстрахование в 2020 году (ВИДЕО)

27 мая 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обязательное медицинское страхование будет внедрено в соответствии с мировыми стандартами, как это происходит и в других сферах. Цель заключается в том, чтобы наладить финансирование системы здравоохранения на устойчивых экономических основах. Это также создает условия для эффективного использования финансовых средств, выделяемых сфере здравоохранения, расширения возможностей использования населением медицинских услуг.

В рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" депутат Муса Гулиев сказал Trend, что обязательное медицинское страхование - один из самых успешных социальных проектов, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым.

«Обязательное медицинское страхование уже три года внедряется в качестве пилотного проекта. Проект, осуществляемый в Мингячевире, Евлахе и Агдаше, доказывает, что в Азербайджане созданы все условия для полного перехода в стране в 2020 году на обязательное медицинское страхование», - сказал он.

Депутат добавил, что в районах в связи с реализацией пилотного проекта жалоб практически нет. Индекс удовлетворенности как со стороны медперсонала, так и населения почти стопроцентный, сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале АМИ Trend.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане донорами смогут стать не только родственники
Общество 12 марта 17:52
Муса Гулиев: 2019-й год вошел в жизнь Азербайджана как год социальной защиты и социального благополучия
Политика 4 марта 09:28
Самой успешной мерой для устранения демографического дисбаланса является просвещение - азербайджанский депутат
Общество 15 февраля 09:28
Увеличение минимальной зарплаты приведет к укреплению соцзащиты населения - депутат
Политика 9 февраля 10:49
Президент Ильхам Алиев демонстрирует пример внимания и заботы о семьях шехидов в Азербайджане - депутат
Политика 28 января 21:08
Распоряжение Президента Ильхама Алиева о единовременной помощи - выражение заботы о малообеспеченных семьях - депутат
Политика 21 декабря 2018 17:30
Лента новостей
Шоурум Le Mag пополняет свой ассортимент
Экономика 11:00
Три партии в Польше проходят в Европарламент
Европа 10:57
ИВ Баку предупредила пешеходов и водителей в связи с сильным ветром
Общество 10:54
В Павлодарской области Казахстана займутся решением проблем аграриев
Бизнес 10:46
Посол Великобритании: Проведена тщательная подготовка к финалу Лиги Европы УЕФА в Баку
Азербайджан 10:40
Узбекистан и Афганистан подписали соглашения в нефтехимической отрасли
Бизнес 10:30
Итальянская правящая партия "Лига" одержала победу на выборах в Европарламент
Европа 10:29
Приложение BirBank уже можно использовать и в режиме "офф-лайн"
Экономика 10:25
Президент Ильхам Алиев посетил памятник, установленный в честь Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)
Политика 10:22