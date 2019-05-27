Муса Гулиев: В Азербайджане созданы все условия для полного перехода на обязательное медстрахование в 2020 году (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обязательное медицинское страхование будет внедрено в соответствии с мировыми стандартами, как это происходит и в других сферах. Цель заключается в том, чтобы наладить финансирование системы здравоохранения на устойчивых экономических основах. Это также создает условия для эффективного использования финансовых средств, выделяемых сфере здравоохранения, расширения возможностей использования населением медицинских услуг.

В рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" депутат Муса Гулиев сказал Trend, что обязательное медицинское страхование - один из самых успешных социальных проектов, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым.

«Обязательное медицинское страхование уже три года внедряется в качестве пилотного проекта. Проект, осуществляемый в Мингячевире, Евлахе и Агдаше, доказывает, что в Азербайджане созданы все условия для полного перехода в стране в 2020 году на обязательное медицинское страхование», - сказал он.

Депутат добавил, что в районах в связи с реализацией пилотного проекта жалоб практически нет. Индекс удовлетворенности как со стороны медперсонала, так и населения почти стопроцентный, сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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