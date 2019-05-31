Самоубийства сотрудников Amnesty International - не случайность - депутат

31 мая 2019 23:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Amnesty International давно уже стала безличной организацией, утратившей объективность. Ее функцией стало проведение кампаний по очернению отдельных стран.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии “Ени Азербайджан” Насиб Мамедалиев.

Он сообщил, что самоубийства сотрудников такой организации, как Amnesty International, вовсе не случайность: "Наверное они создают такие тяжелые психологические условия, что сотрудники видят выход в суициде. Не лучше ли обратить внимание на условия, созданные ими для своих сотрудников, чем искать проблемы в других странах. В то время как внутри организации такая напряженность, они, не имея представления о ситуации в стране, составляют предвзятые отчеты и отмывают “грязные” деньги”".

Отметим, что в октябре текущего года Amnesty International покинут пять из семи руководящих лиц. Ранее, в связи с нездоровой психологической обстановкой в организации, было принято решение составить доклад о внутренней рабочей обстановке. В прошлом году два сотрудника Amnesty International покончили жизнь самоубийством.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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