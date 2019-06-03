Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирного банка (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию, руководимую региональным директором по Южному Кавказу Всемирного банка Мерси Тембо, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Сообщив о завершении срока своей деятельности в Азербайджане, региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембон подчеркнула, что в течение прошедшего периода представляемая ею структура плодотворно сотрудничала с нашей страной. Отметив, что в этот период связи нашей страны со Всемирным банком были очень успешными, Мерси Тембон расценила значительное продвижение Азербайджана в отчете Doing Business как важное событие. Констатировав, что в последние годы Азербайджан стремительно развивается, гостья особо подчеркнула, что под руководством Президента Ильхама Алиева в сотрудничестве между Всемирным банком и Азербайджаном были достигнуты большие успехи. Коснувшись перспектив сотрудничества с нашей страной, Мерси Тембон сказала, что Всемирный банк готов оказать поддержку Азербайджану как консультант в подготовке очередной программы социально-экономического развития на предстоящие годы. Гостья отметила, что между экспертами Всемирного банка и соответствующими структурами нашей страны уже началась подготовка проектов в области развития транспортного коридора Север-Юг, самозанятости. Она сообщила, что работа ведется и в сферах обязательного медицинского страхования и юстиции. Затем Мерси Тембон представила нового регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Себастиана Молинеуса, выразила уверенность в том, что сотрудничество между Всемирным банком и Азербайджаном будет успешно продолжаться и в предстоящие годы.

Поблагодарив за добрые слова, глава государства высоко оценил роль Мерси Тембон в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком. Президент Ильхам Алиев отметил значение реализации в нашей стране совместных проектов со Всемирным банком в различных направлениях, в том числе в области самозанятости, инфраструктуры и других сферах. Глава государства отметил, что наши связи поднялись на новый уровень, и выразил надежду на то, что в предстоящие годы будет осуществляться успешное сотрудничество и в таких направлениях, как институциональные реформы, создание рабочих мест, дальнейшее улучшение бизнес-среды. Президент Ильхам Алиев расценил продвижение нашей страны как результат реформ на 25-е место в отчете Doing Business и включение Азербайджана в список 10 самых реформаторских стран как важное событие, и сказал, что впереди перед нами стоят такие важные задачи, как диверсификация и дальнейшее развитие экономики страны. Президент Ильхам Алиев пожелал новому региональному директору Всемирного банка по Южному Кавказу Себастиану Молинеусу успехов в его деятельности.

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