Глава минобороны Турции прибыл в Нахчыван (ФОТО)

10 июня 2019 16:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыла в Нахчыван для наблюдения за совместными азербайджано-турецкими тактическими учениями «Нерушимое братство-2019» с боевыми стрельбами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Отметим, что седьмого июня в Нахчыване стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство - 2019» с боевыми стрельбами.
Согласно сценарию учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур Нахчыванской АР и ВС Турции были подняты по тревоге и переброшены в район учений.
К учениям привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы другого современного вооружения и военной техники.
Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации и взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции. Отработка боевых навыков в ходе совместных операций.
Совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство-2019» с боевыми стрельбами продлятся до 11 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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