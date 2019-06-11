Посольство Азербайджана в Минске отметило юбилей национальной дипломатии

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Беларуси организовало прием, посвященный столетней годовщине создания органов национальных дипломатических служб.



Посол Латиф Гандилов, открывший прием вступительным словом, сообщил, что Азербайджанский флаг, спущенный 28 апреля 1920 года, был вновь водружен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, передает Trend со ссылкой на посольство. После восстановления независимости Азербайджана, Гейдар Алиев, на основе анализа обстановки в регионе и истоического опыта страны, определил направления ее многовекторной сбалансированной внешней политики. Ее философским зерном являлось формирование благоприятной атмосферы вокруг Азербайджана и увеличение числа дружеских стран. Основными принципами внешней политики Азербайджана стало уважение взаимных интересов и невмешательство во внутренние дела других стран.

Следует отметить, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает этот курс в соответствии с сегодняшними реалиями мира.

Посол подчеркнул, что геополитика стран определяется их географическим положением. Учитывая это, Азербайджан строит свою внешнюю политику посредством важнейших энергетических, транспортных и экономических проектов. Таким образом основные направления внешней политики подкрепляются экономическими проектами. Сообщив, что Азербайджано стается верным своей политике взаимного доверия и добрососедских отношений со всеми соседними государствами, исключая Армению, оккупировавшую 20 процентов азербайджанских территорий, дипломат добавил, что Азербайджан реализует свои транспортные и энергетические проекты с учетом не только лишь своих интересов, но и стран-партнеров. Азербайджан, выполняет роль естественного моста между Востоком и Западом, объединяя в себе элементы, как восточной, так и западной культуры. Азербайджан является одной из редких стран, которые входят, как в Организацию Исламского Сотрудничества, так и в европейские институты. Именно поэтому, уже многие годы по инициативе Президента Ильхама Алиева, проводятся международные мероприятия связанные с межрелигиозными, межцивилизационными и межкультурными вопросвми, как Форум Всемирного межкультурного диалога, проводимый в рамках "Бакинского процесса", Международный гуманитарный форум. Уже 11 лет как в рамках "Бакинского процесса" известные политические и государственные деятели со всего мира обсуждают важнейшие вопросы, волнующие мировое сообщество и это является показателем усиление авторитета страны и роста доверия.

Гандилов также рассказал о развитии экономического и гуманитарного сотрудничества с Беларусью, отметив ее важную роль во внешней политике Азербайджана. Посол сообщил, что между Азербайджаном и Беларусью сформировался новый тип отношений, основанных на принципах взаимопониманиия, обоюдной выгоды, экономической интеграции и сотрудничества. Выход Азербайджана и Беларуси с совместным продуктом на рынок третьей страны был отмечен, в качестве примера. Дружеские отношения между Президентами Азербайджана и Беларуси являются символом дружбы и равенства между народами. Посол отметил, что предстоящие в Беларуси Вторые Европейские игры станут большим спортивным праздником.



В своей ответной речи вице-премьер Беларуси Владимир Дворник озвучил поздравления в связи с 100-летней годовщиной органов дипломатических служб Азербайджана.

Дворник отметил, что во время освобождении Беларуси от фашистской оккупации погибло более 20 тысяч азербайджанцев и семь из них Герои Советского Союза. Отметив, что Азербайджан является страной, развивающейся высокими экономически темпами, он подчеркнул также его роль, в качестве основного логистического транспортного центра Кавказа и олноправного актора на международной арене. Дворник напомнил, что Президент Ильхам Алиев совершит визит в Беларусь для участия в церемонии открытия Вторых Европейских игр.

В мероприятии приняли участие депутаты парламента Беларуси, представители государственных органов и общественности, заместитель генерального прокурора Азербайджана-начальник главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Камран Алиев и его заместитель Али Нагиев, экс-председатель Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, руководители и сотрудники действующих в стране дипломатических представительств, азербайджанцы, проживающие в Беларуси и студенты, обучающиеся в Минске.



На мероприятии музыканты Белорусской государственной филармонии исполнили азербайджанскую классическую музыку, песню "Сары гялин", а группа "Кавказские легенды" - азербайджанские танцы.

Прием, посвященный 100 летней годовщине образования органов дипломатических служб Азербайджана были широко освещен на сайтах Беларуси (sb.by и belta.by, https://www.belta.by/politics/view/dlja-azerbajdzhana-vazhno-razvitie-vsestoronnego-sotrudnichestva-s-belarusjju-gandilov-349910-2019, https://www.sb.by/articles/posol-belarus-i-azerbaydzhan-sovmestno-vykhodyat-na-mezhdunarodnye-rynki.html).



Напомним, по случаю 28 Мая - Дня Республики в Белорусской государственной филармонии был проведен концерт, на котором Белорусский государственный симфонический оркестр исполнил азербайджанские классические произведения под управлением дирижера, профессора Ялчына Адыгёзялова.

(Текст: Турал Гараджае. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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