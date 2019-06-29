Награждена группа сотрудников министерства внутренних дел Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников министерства внутренних дел Азербайджана

Согласно распоряжению, за отличие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, в ходе массовых мероприятий международного значения и при выполнении особых заданий, группа сотрудников МВД награждена орденом "Азербайджанское знамя" и медалями «За Отчизну» и «За отвагу».

С полным списком награжденных сотрудников можете ознакомиться здесь.

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