Вице-президент НОК Польши исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Гражданин Польши, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Томаш Паремба обратился в МИД Азербайджана с просьбой исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

В письме Паремба отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы и порядки страны, своим визитом на оккупированные территории никоим образом не намеревался ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Обращение Томаша Парембы было рассмотрено в установленном порядке, и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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